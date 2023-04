Auf den Hund gekommen

Teilen

Bobby und sein Frauchen Julika Knopp helfen jungen Schülerinnen und Schülern beim Umgang mit Hunden. © Foto: privat

Tierischer Besuch an der Poinger Karl-Sittler-Schule

Poing – Das war mal was anderes als nur ein alltäglicher Unterricht für die 2. Klassen an der Karl-Sittler-Schule, denn sie hatten Besuch – von einem Hund! Der heißt Bobby, ist ein Labrador Retriever und gehört der Schulsozialpädagogin Julika Knopp. Die beiden sind Teil des Alltagskompetenztraining „Beißt der?“, das der Förderverein explizit für die 2. Klassen an die Schule geholt hat.

Das Ganze kommt von Dr. Hildegard Jung, die in Kooperation mit dem Bayerischen Kultusministerium ein Training für Kinder zum richtigen Umgang mit Hunden zum Inhalt hat. Der Verein „Beißt der?“ besuchte die Schülerinnen und Schüler der 2. Klassen an zwei Vormittagen mit einem Team aus qualifizierten Sicherheitstrainerinnen und Hundeführerinnen mit speziell für dieses Training ausgebildeten Hunden. Die Kinder lernten an den zwei Terminen den richtigen Umgang mit den Vierbeinern und das beste Verhalten bei Hundebegegnungen in Theorie und Praxis.

Nun übernimmt Knopp das alles mit ihrem „Schulhund“ Bobby, der sein Frauchen stundenweise bei ihrer Arbeit unterstützt. Begleitend macht Knopp seit Anfang des Schuljahres mit Bobby eine qualifizierte Ausbildung zum Schulhund. Zudem unterliegt der Einsatz von Bobby einem eigenen Hygienekonzept sowie klaren Schulhund-Regeln. Mehr Infos unter www.gs-ks. de fu