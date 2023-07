Viel Programm zum Volksfest

Von: Patricia Henke

Am Volksfestplatz „Am Hanselbrunn“ wartet neben Festzelt, Almhütte auch ein Vergnügungspark auf die Besucher. © Foto: fu

Das zehnjährige Jubiläums-Volksfest wirft seine Schatten voraus. Begonnen hat das mit der Bierprobe, wo die beiden Festwirte Manuel Scheyerl und Stefan Staudinger sowie Ludwig Schweiger von der Privatbrauerei Schweiger das offizielle Festbier – vorstellten, das in diesem Jahr 10,60 Euro kostet.

Poing – Auftakt zu den Festtagen ist am 7. Juli der Umzug, bei dem rund 40 Gruppen – darunter Kutschen, Blaskapellen, Vereine und Institutionen teilnehmen und schlussendlich aus zirka 1.000 Personen besteht, die am Abend ins Festzelt Am Hanselbrunn einziehen. Dort gibt es dann den Anstich mit Bürgermeister Thomas Stark und zahlreichen Ehrengästen.

Die beiden Festwirte Manuel Scheyerl und Stefan Staudinger präsentieren heuer ein Zelt für 1.500 und einen Biergarten für 600 Besucher. Dazu gibt es wieder die Poinger Wiesnalm für 450 Gäste. Diese ist am Wochenende ab 15 Uhr geöffnet, am Wochenende ab 18 Uhr. Zwischen der Alm und dem Festzelt steht noch das nostalgische Weißbierkarussell.

Im Vergnügungspark der Familie Thalkofer finden kleine und große Besucher einen Autoscooter, eine überdimensionierte Hollywoodschaukel, Spiegelkabinett, Kettenkarussell, Spickerstand, Losbude, Schießstand, das Torwandschießen mit dem TSV Poing und Stände mit süßen Sachen. Der Park ist am Wochenende ab 13 Uhr und unter der Woche ab 14 Uhr geöffnet. Jeden Abend wird Livemusik geboten: Am 8. Juli „Münchner G’schichten“, 12. Juli „Guten A-Band Big Band“, 13. Juli 089-Band, 14. Juli „die Moosner“ und am 15. Juli TetraPack. Dazu noch „besondere Tage“ wie Boarischer Tanz am 9. Juli mit dem Trachtenverein Aubergler Poing, Ehrenamtsempfang am 10. Juli, Seniorennachmittag am 11. Juli und Tag der Betriebe am 13. Juli. Eltern sollten sich den 12. Juli vormerken, denn beim Kindernachmittag gibt es im Vergnügungspark ab 14 Uhr vergünstigte Preise.

Den Höhepunkt bildet am letzten Tag, 16. Juli, das Jubiläumsfeuerwerk, das von der ARGE Poing „Am Bergfeld“ gesponsert wird. Damit die Besucher sicher zum Volksfest und wieder nach Hause kommen, bieten die Gemeinde und die Festwirte einen kostenlosen Shuttlebus an. Die Buslinie erstreckt sich von Anzing, Schwaberwegen, Forstinning, Markt Schwaben, Finsing, Gelting, Pliening, Landsham, Grub bis nach Poing und zurück.