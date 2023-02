FC Forstern gewinnt die Bayerische Hallenmeisterschaft der U17-Juniorinnen

Jubelnde Siegerinnen. Die Juniorinnen des FC Forstern zeigten starke Nerven und holten die Bayerische Hallenmeisterschaft. © Foto: BFV/Philipp Schmatloch

Der FC Forstern hat die Bayerische Hallenmeisterschaft der U17-Juniorinnen gewonnen. In einem spannenden und temporeichen Endspiel setzten sich die Oberbayerinnen in der in der Dreifach-Turnhalle Höll-Ost in Dingolfing vor rund 458 Zuschauern gegen den niederbayerischen Bayernligisten 1. FC 1911 Passau mit 2:0 durch.

Dingolfing/Forstern - Julia Engstler hatte den Bayernligisten in Führung gebracht, Leah Hauzenberger vom 1. FC 1911 Passau unterlief ein Eigentor. Platz drei belegte am Ende der 1. FC Nürnberg, der das kleine Finale mit 4:3 nach Sechsmeterschießen gegen den FC Bayern München gewann.



„Wir haben eine unglaubliche starke Truppe und wussten aus Erfahrung, dass wir durchaus auch mit dem FC Bayern München auf Augenhöhe spielen können. Wir sind deshalb auch mit dem Ziel hierhergefahren, den Titel zu holen. Dass das am Ende auch funktioniert hat, ist großartig. Wir haben schwach begonnen, uns dann aber gesteigert und letztlich verdient gewonnen“, erklärte Forsterns Trainer Nicolas Kirsch.



Werbung für den Hallenfußball



„Hochkarätige und leidenschaftliche Spiele, Spannung bis zum Schluss und prächtige Stimmung auf den Rängen: Genau so haben wir uns nach der Corona-Zwangspause die Rückkehr aufs Hallenparkett vorgestellt. Herzlichen Glückwunsch an den FC Forstern, der ein großartiges Turnier mit dem Titel gekrönt hat. Sicherlich am Ende für einige etwas überraschend, aber eben auch absolut verdient. Wer sich im Endspiel durchsetzt und noch dazu im Halbfinale mit dem FC Bayern München den Rekordsieger und Top-Favoriten aus dem Weg räumt, hat sich den Hallenthron redlich verdient. Ein großes Dankeschön geht auch an den Ausrichter SV Frauenbiburg, der das Landesfinale wie bereits in der Vergangenheit gewohnt professionell organisiert und mit seinen engagierten Helfer*innen erneut für perfekte Rahmenbedingungen gesorgt hat“, erklärte BFV-Vizepräsidentin Silke Raml, die bei der Endrunde in Dingolfing ebenso vor Ort war wie auch BFV-Präsident Christoph Kern.



Bayern und Nürnberg dominieren die Gruppenphase



Die Gruppenphase hatte den beiden Bundesligisten gehört, die ihre Ambitionen auf den Hallentitel eindrucksvoll untermauerten und sich das Halbfinalticket jeweils ohne Punktverlust und Gegentreffer sicherten. Der 1. FC Nürnberg setzte sich in Gruppe B mit Siegen gegen Bezirksoberligist ATG Tröstau (1:0), Bayernligist TSV Schwaben Augsburg (2:0), Lokalmatador und Landesligist SV Frauenbiburg (1:0) und Bayernligist FC Forstern (1:0) ebenso souverän durch, wie der FC Bayern München, der die Gruppe A nach Belieben dominierte und sogar noch torhungriger auftrat als die Club-Juniorinnen. Dem deutlichen 3:0-Auftaktsieg gegen den Landesligisten TSV Theuern ließen die Münchnerinnen ein weiteres 3:0 gegen den 1. FC 1911 Passau (Bayernliga) sowie zwei 2:0-Siege gegen die (SG) SV 1925 Großwallstadt (Bezirksoberliga) und den SV 67 Weinberg (Landesliga) folgen. Auf Platz zwei der Gruppe A landete der FC Forstern, der erst im letzten Gruppenspiel mit einem 4:0-Sieg gegen den ATG Tröstau den Einzug ins Halbfinale klar machte. In Gruppe B buchte der 1. FC 1911 Passau das Ticket für die Vorschlussrunde mit einem Remis gegen Weinberg und zwei knappen 1:0-Erfolgen gegen Theuern und Großwallstadt.



Favoriten scheitern im Halbfinale



In den beiden Halbfinal-Partien überschlugen sich dann die Ereignisse. Beide Partien fanden erst im Sechsmeterschießen ihren Sieger – und zweimal hatte am Ende der Underdog die Nase vorne. Der 1. FC 1911 Passau setzte sich nach einem 0:0 nach regulärer Spielzeit mit 4:3 im Sechsmeterschießen gegen den 1. FC Nürnberg durch. Der FC Bayern München hatte am Ende gegen den FC Forstern das Nachsehen, der in der regulären Spielzeit nach einem sehenswerten Treffer von Hannah Ram bereits wie der sichere Sieger aussah, ehe Jana Hegebarth die Münchnerinnen mit einem verwandelten Strafstoß 13 Sekunden vor dem Abpfiff ins Sechsmeterschießen rettete. Dort bewies Forstern letztlich die besseren Nerven und setzte sich ebenfalls mit 4:3 durch. fcf