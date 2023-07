Zur Weihnacht wird’s was geben liebe Kinder - oder auch nicht

Die Aula in der Mittelschule soll auch als Veranstaltungsort genutzt werden. © Foto: Tretner

Ob nämlich der Termin des Umzugs von Grund- und Mittelschule zwischen Herbst- und Weihnachtsferien eingehalten werden kann, das steht noch ein wenig in den Sternen. Aber dass die neue Schule schön wird, das sieht man jetzt schon.

Markt Schwaben - Heiß ist es am Tag der Führung durch das Schulgebäude. Rund zwanzig Personen haben sich für den Rundgang angemeldet und stehen schwitzend am Treffpunkt. Bürgermeister Michael Stolze, der durch das Gebäude führen wird, verspricht sogleich Abkühlung, denn im Gebäude selbst soll es erfrischend kühl sein. Obwohl es keine Klimaanlage an sich gibt, sondern nur eine Lüftungsanlage, besser gesagt eine hybride. Diese wurde noch nachträglich eingebaut. Geplant war sie so nicht. Aber, wie sich alle erinnern, wir hatten Corona und die Diskussion, ob in den Schulen mobile Lüftungsgeräte aufgestellt werden sollen, war groß. „So dachten wir, jetzt ist noch die Chance hier nachzurüsten“.

Große Rohre aus Alu sind nun an den Decken der Gänge sichtbar und schmale kleine Lüftungsschlitze sind mit in die Fensterfronten integriert. Hybrid ist die Anlage deswegen, weil trotz gelenkter Lüftung, Türen und Fenster geöffnet werden können. Aber nicht die nachträglich eingebaute Lüftungsanlage hat den ganzen Schulbau zeitlich arg verzögert, es war der Estrich. Im September 22, so erzählt Stolze, begann das große zeitlich Drama. Die Estrich-Firma ging insolvent. Nun, in der freien Wirtschaft heißt es hier: Ok, eine neue Firma wird gesucht und weiter geht es, aber nicht so, wenn die öffentliche Hand mit im Spiel ist. Aufträge müssen aufgelöst, neue Ausschreibungen getätigt werden. 17 Wochen hat das gedauert. Corona und Lieferkettenengpässe noch nicht miteingerechnet.

Bei den Kosten des Neubaus ist man besser im Plan - „aber, was am Ende rauskommt, weiß man nie“, so Stolze. Geplant waren die Kosten des Schulzentrum auf 69,4 Millionen. „Jetzt im Moment liegen wir bei ungefähr 63 Millionen“. Wer hier immer auf dem neuesten Stand bleiben will, erfährt auf der Webseite der Gemeinde jeden Monat die neuesten Zahlen.

1100 Schüler werden hier einmal Platz finden. Im Moment sind die Schülerzahlen noch gut kalkuliert und es gibt ein wenig Luft nach oben. So ist in der Grundschule Platz für rund 710 Schüler, bei Einzug werden es 580 Kinder sein.

Und ja, es ist tatsächlich sehr kühl im Schulgebäude und die Lüftung läuft noch nicht einmal. Und es lässt sich teilweise schon sehr konkret erahnen, in welch großzügigen Räumen und in was für einer wohltuenden Ästhetik hier die Kinder lernen werden. Die ganze Schule ist außen mit Holz verkleidet, auch in den Innenräumen findet dieser Baustoff seinen Platz, der Boden ist senfgelbes Linoleum in den Klassenräumen, auf den Gängen liegen Steinfliesen. Eine Mittagsbetreuung für 250 Kinder findet ihren Platz, die Mensa natürlich, eine luftig schöne und beeindruckende Aula in der Mittelschule. Sogar eine Waschtrasse für das Mittagsgeschirr gibt es. „Vorne die schmutzigen Teller rein, im nächsten Raum die sauberen raus“, erklärt Stolze hier den neuesten technischen Stand in der Schulküche.

Auch die Dreifach-Turnhalle beeindruckt sehr. Sie ist ein kompletter Holzständerbau, der innen so gedämpft ist, „dass man eine Stecknadel fallen hören kann“. Die Halle soll übrigens auch von Vereinen oder der VHS genutzt werden können, wie auch verschiede Räume im Schulkomplex selbst. Rundherum wirken die Gebäudekomplexe so, dass der ein oder andere Teilnehmer der Führung verlautet: „So eine Schule hätte ich mir auch gewünscht“.

Die Begeisterung über den Neubau, über die eingebrachte Nachhaltigkeit, die Ästhetik und räumliche Großzügigkeit lässt natürlich die hohe Kostenbelastung der Gemeinde nicht gänzlich verschwinden. Die Kosten für die Grundschule hat Markt Schwaben alleine zu tragen, bei der Mittelschule trägt einen Teil der Schulverband, weil auch Kinder aus Forstinning, Forstern und Anzing hier zur Schule gehen werden. 35 Millionen werden wohl als Eigenanteil für Markt Schwaben abzüglich Förderungen bleiben. „Die nächsten Jahre 2023 und 2024 wird die Pro-Kopf-Verschuldung durchaus zunehmen, aber danach auch wieder ab“, so Stolze. In den Sternen steht auch, was mit dem Grundstück gleich neben dem Schulneubau geschieht. „Schön wäre es, wenn wir hier einen Jahnsportplatz für jedermann schaffen können, wir schauen hier gerade im Rahmen des ISEK, was die beste Lösung ist. Und vielleicht schaffen wir es ja, hier für einen Teil ein gutes Konzept auszuarbeiten, welches uns auch einmal Einnahmen verschafft und nicht nur immer Ausgaben“.

Vor den Sommerferien wird es noch einen Rundgang im Schulneubau geben und dann wieder nach den Ferien. Wer mit will, sollte schnell sein, denn nach Bekanntgabe der Termine im Rathaus sind diese zwei Tage später ausgebucht. Es gibt viel Interesse, ganz nach dem Motto einer Teilnehmerin: „Wir wollten heute schon einmal sehen, was wir für fast 70 Millionen bekommen“. Grundsätzlich waren sich aber alle Teilnehmer einig, dass es diesen Schulneubau braucht, denn Kinder sind schließlich die Zukunft. at