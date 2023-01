Nach Schlägerei am S-Bahnhof: Couragierte 17-Jährige verfolgt Schläger

Von: Christian Schäfer

Am S-Bahnhof in Poing kam es zu einer Schlägerei. Dank des couragierten Eingreifens einer 17-Jährigen konnte der Täter gefasst werden. © theshots.contributor@gmail.com

„Ein Vorbild für Zivilcourage“ - eine 17-Jährige griff verbal in eine Schlägerei ein und verfolgte den Täter. Die Polizei konnte den Mann Dank der Hilfe der Schülerin schließlich festnehmen

Poing - Während Erwachsene nur zusahen, griff eine 17-Jährige ein und ist somit laut Polizeibericht „ein Vorbild für Zivilcourage“. Was war passiert? Am Mittwoch, 25. Januar, beobachtete eine 17-jährige Schülerin, wie ein 25-jähriger Mann am S-Bahnhof in Poing einem anderen mehrfach mit der Faust schlug. Die Schülerin schrie daraufhin den 25-Jährigen an, damit dieser von weiteren Schlägen ablässt. Tatsächlich hörte der 25-Jährige mit den Schlägen auf und verließ den Tatort. Die 17-Jährige, die mittlerweile den Polizeinotruf gewählt hatte, verfolgte den Mann bis zu seiner Wohnung, wo er von Beamten der PI Poing festgenommen wurde.

Die Polizei Poing warnt in diesem Zusammenhang unmittelbar selbst einzugreifen, da ein aggressives Täterverhalten sich auch gegen schlichtende Personen richten kann.