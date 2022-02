Start für SOLAWI

Teilen

In dem Folientunnel bauen die Mitglieder ihr eigenes Gemüse an. © Foto: fu

In Neufarn will die „Solidarische Landwirtschaft“ mit Ernte-Kisten ihr Projekt finanzieren

Landkreis – Auf der Strecke zwischen Neufarn und Parsdorf steht mitten in der Landschaft ein weißer Hangar, der von Gewerbebauten, einem Hofladen und einem Bauernhof flankiert wird. Beim näheren Hinsehen ist das weiße Etwas ein mit Folie bespanntes Gewächshaus. Der Besitzer ist die „SOLAWI“ und dahinter verbirgt sich „Solidarische Landwirtschaft“, ein eingetragener Verein, der mit seinen Mitgliedern ökologisches, regionales und saisonales Gemüse produziert. Das erklärt SOLAWI-Mitglied Michael Freistetter und zeigt das Innere des zirka 300 qm großen Folientunnels.

Dort sind mehrere, längs aneinandergereihte Beete zu sehen. „Unseren Verein gibt es erst seit Anfang des Jahres und unsere Biogemüse-Produktion beginnt erst“. Alles was wächst, wird direkt als „Ernte-Kiste“ an den Verein verteilt und verkauft - und der finanzielle Ertrag wieder in das Projekt investiert. Das besteht nicht nur aus dem Gewächshaus, sondern auf dem insgesamt 3.000 qm großen Grundstück sollen auch auf den bestehenden Freiflächen Gemüse angebaut werden. Das Anwesen gehört Landwirt Paul Hilger. Neben der Pacht zahlen die ehrenamtlichen Mitglieder alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Saatgut selbst. Demnächst kommen zu den Ausgaben auch noch die finanziellen Aufwendungen für einen Gärtner, der die „Hobby-Bauern“ fachmännisch unterstützt. Deshalb möchte der Verein personell wachsen, um weitere Projekte zu realisieren. Beispielsweise die vorhandenen Verteilerstellen in Markt Schwaben, Poing (Unverpacktladen ab Juni), Feldkirchen und Vaterstetten durch weitere Orte zu ergänzen.

Vielleicht holt man sich dazu Rat bei den bestehenden SOLAWI-Vereinen in Grafing und Glonn. Auf jeden Fall möchte Michael Freistetter die Kinder für das Areal in Neufarn begeistern. DSchulklassen könnten eine Zielgruppe für die „Solidarische Landwirtschaft“ werden. Den Anfang für eine entsprechende Außenwirkung macht der Verein ab dem 6. März mit „Kennenlern- und Mitmach-Nachmittage“, wo Groß und Klein jeden 1. und 3. Sonntag im Monat von 12 bis 15 Uhr bei Führungen und Aktionen das noch „junge“ Projekt erleben kann. Infos unter www.solawineufarn.de. fu