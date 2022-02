Amateur-Sportler sollen geehrt werden

Poing hat sportlich viel zu bieten. Natürlich auch Fußball. © Maxisports

Bürgermeister Thomas Stark möchte in diesem Jahr gleich einen „Doppelschlag“ landen.

Poing – Die Aula der Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule in Poing war am Abend des 19. Februar 2020 von zahlreichen Jungs in Fußball-Dress, von Frauen und Männern in sportlichem Outfit und von Eltern mit Handys und Fotoapparaten bevölkert. Die waren wegen der 42. Sportlerehrung gekommen und wurden von Bürgermeister Albert Hingerl begrüßt. Das war die letzte Sportlerehrung und auch die letzte Veranstaltung des scheidenden Bürgermeisters. Dann kam Corona und danach keine Ehrung mehr – aber ein neuer Bürgermeister.

Thomas Stark möchte nun in diesem Jahr gleich einen „Doppelschlag“ landen: Es sollen die Poinger Sportler für Ihre herausragenden Leistungen für die Jahre 2020 und 2021 geehrt werden. Deshalb soll bis spätestens Donnerstag, 24. Februar 2022, die Anmeldung erfolgen. Bewertungskriterien sind die in der gemeinsamen Besprechung zwischen den Sportvereinen und der Gemeinde Poing festgelegten Richtlinien unter www.poing.de/fileadmin/eigene_dateien/08_Aktuell/Sportlerehrung_20-21-Bewertungskriterien.pdf.

Die Meldung der Sportler einer Mannschaft geht unter www.poing.de/leben-freizeit/ sport-freizeit-erholung/umfragen/sportlerehrung-meldebogen-mannschaft. Einzelsportler melden sich unter www.poing.de/leben-freizeit/ sport-freizeit-erholung/umfragen/sportlerehrung-meldebogen-einzelperson. Beachtet muss auch die Erklärung zum Datenschutz in dem Gemeinde-Datenschutzportal unter www.poing.de/rathaus-politik/datenschutz. Für die Präsentation der zu ehrenden Sportler ist ein Foto des Einzelsportlers bzw. ein Gruppenfoto der gesamten Mannschaft nötig. Die Fotos müssen mit den Sportlernamen versehen sein, damit keine Verwechslungen entstehen. Das Einverständnis der Person/en zur Nutzung & Veröffentlichung des Bildes wird damit vorausgesetzt. Die Fotos müssen als jpg-Datei an vorzimmer@poing. de gesendet werden. Der Zeitpunkt der Ehrung wird noch festgelegt, sobald die Coronasituation eine Veranstaltung zulässt. fu