Neujahrsanblasen

Die Musikkapelle Gelting freut sich über viele Zuhörer bei ihren Standkonzerten. © Foto: Musikkapelle Gelting

Standkonzerte der Musikkapelle Gelting

Region – Die Geltinger Musiker führen die Tradition des Neujahrsanblasens heuer wieder fort. Sie überbringen wiederum an Sylvester, am Samstag, 31. Dezember, die musikalischen Grüße zum „Neuen Jahr“ –danken zugleich für die gelebte gute Dorfgemeinschaft sowie den regen Zuspruch und das Interesse an ihrer Musik in den vergangen Jahren.



Der Auftakt ist wie alle Jahre vor dem Rathaus um 9:00 Uhr. Hier wird dem Bürger-meister Roland Frick die Aufwartung gemacht. Anschließen werden sich dann wei-tere Standorte in Pliening (9.20 Uhr Bäckerei Forchhammer, 9.40 Uhr Ecke Mitter-weg/Ludwigstraße, 10.10 Uhr Metzgerei Holzner/Backstube Tobi, 10.30 Uhr Spielplatz Am Seelkopf, bevor sie dann in Ottersberg beim Getränke Widmann um 11 Uhr ihren Auftritt haben.



Es folgt dann ein Abstecher nach Poing, zu einem besonderen Gönner der Geltinger Musikkapelle, in das Hotel Poinger Hof um 11.30 Uhr, anschließend freuen sich die Musiker auf die Verköstigung, auf eine warme Kartoffelsuppe, in Ottersberg an der Linde um 12.10 Uhr. Weiter geht es dann nach Gelting. Um 12.50 Uhr treffen sie an der Ecke Ulrich-Pucher-Str./Finsinger Str. ein. Ein weiterer Treffpunkt um 13.25 Uhr ist am Marienplatz beim Pfarrhof. Im Anschluss daran geht es weiter nach Landsham. Beginn ist in Landsham-Moos. Dort spielt die Musikkapelle um 14 Uhr an der Bushaltestelle (beim Schmalz), es folgen weitere Auftritte bei der Familie Beitinger/BRK-Kindergarten um 14.40 Uhr und um 15.15 Uhr auf dem Rodelhügel – Gruber Straße. Auf Wunsch der Landshamer findet der Abschluss der Standkonzerte am Dorfplatz in Landsham statt. red