Geglückter Start der Storchensaison

Das Storchenpaar baut fleißig am Horst in Markt Schwaben © Foto: Richard Straub

Kamera am Horst liefert tolle Bilder von Storchenpärchen

Markt Schwaben – Am 17. März um 11.32 Uhr ist in Markt Schwaben auf dem Dach des Kindergartens im Alten Schulhaus ein Storchenweibchen aus der Schweiz eingetroffen. Das Männchen kam am 11. März an und hat inzwischen am Horst gebaut. Der Landesbund für Vogelund Naturschutz (LBV-Ebersberg) hat rechtzeitig in eine neue Kamera mit bester Bildqualität investiert und rechtzeitig neben dem Horst montiert.

Nun kann über die Eingabe Storchin-Bayern das Geschehen im Horst rund um die Uhr beobachtet werden. Man will damit der Bevölkerung wieder die Möglichkeit bieten den realen Storchenalltag (mit Höhen und Tiefen) zu erleben.

Eine finanzielle Unterstützung über das Konto bei der Sparkasse ist möglich ist als „Spende Storchenprojekt“ steuerlich absetzbar: IBAN:DE60 7025 0150 0000 9143 58. Der Start der Storchensaison im Landkreis Ebersberg ist mit bisher zwei Storchenpaaren (Grafing und Markt Schwaben) und einem Einzelstorch in Forstinning (der noch auf ein Weibchen hofft) gut gelungen.

Richard Straub