Das Straßenfestival kann kommen

Teilen

Bis um 1 Uhr nachts wird in der Hauptstraße und auf drei Eventbühnen ein abwechslungsreiches Programm geboten. © Foto: fu

Noch vor dem Volksfest (7. bis 16. Juli) gibt es in der Gemeinde ein weiteres Highlight

Poing – Am 24. Juni findet das beliebte Straßenfestival statt – in der Hauptstraße, wo drei Eventbühnen bis um 1 Uhr in der Nacht Programm bieten.



Die offizielle Eröffnung durch den Veranstalter findet traditionell um 16 Uhr auf der Talentebühne in der Mitte des Straßenfestivals statt. Bürgermeister Thomas Stark wird dann den Startschuss in eine lange Festivalnacht geben.



42 Marktbuden erwarten an diesem Tag circa 12.000 Besucher und sieben Bands und zahlreiche Showacts freuen sich auf ein ausgelassenes Publikum.



Neu am diesjährigen Straßenfestival werden neben dem Bungee Trampolin, die großen Running Waterballs sein, die nach der erfolgreichen Einführung des Erlebnisbereichs neben der Maibaumbühne im letzten Jahr, die neue Attraktion für Jugendliche und jung gebliebene sein wird.



Unterstützt wird das Straßenfestival im Übrigen von der ARGE Poing „Am Bergfeld“. fu