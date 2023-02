Theater in Hohenlinden

Die Schauspieler des Theatervereins Hohenlinden sind schon fleißig am Proben. © Foto: Theaterverein Hohenlinden

Theaterverein bringt „Die verschollene Kirchenchronik“ auf die Bühne.

Hohenlinden – Endlich wieder Theater in Hohenlinder. Der Theaterverein lädt zu den Aufführungen am 17. und 18. März jeweils um 19.30 Uhr und am 24. und 25. März um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 26 März um 19 Uhr.



Das Stück heißt „die verschollene Kirchenchronik“ von Reiner Schrade.



Das Kirchendach ist marode und Geld für die Reparatur ist nicht vorhanden. Zum Glück kann die Pfarrerin (Christa Schwarzenböck) unterstützt von ihrer Haushälterin (Annalena Perfler) und dem Hausel (Benjamin Bachmaier) noch das Gemeindehaus für den Gottesdienst nutzen. So ist das auch in der Kirchenchronik geregelt. Aber niemand weiß, wie lange. Denn das alles steht im nächsten Band der Kirchenchronik, und dieser ist verschollen. Die Bürgermeisterin (Stefanie Wimmer) beschließt nun, nach ihrer Wiederwahl die Verfügung aufzuheben, um im Gemeindehaus einen Vereinsraum einzurichten. Das ruft jetzt schnell andere auf, die das Gemeindehaus für ihre Zwecke beanspruchen würden. Als dann ein „Auswärtiger“ (Reinholde Katterloher) auftaucht, direkt aus Amerika, beginnt das Chaos in dem sonst so beschaulichen Örtchen. Was will dieser Fremde hier, und weshalb gibt es plötzlich so viele Bewerbungen bei der Bürgermeisterwahl?



Wer neugierig geworden ist, kann sich Karten bei Farben Falterer , Tel. (0 81 24) 52 70 90 sichern. red