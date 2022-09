Ein unbeschwerter Nachmittag für geflüchtete Kinder

Das hat Freude gemacht: die ukrainischen Kinder im Kletterwald in Vaterstetten

Anzinger Ukraine-Helferkreis

Von Christian Schäfer schließen

Dank großzügiger Spenden war es für den Anzinger Ukraine-Helferkreis möglich, den geflüchteten Kindern einen Ausflug in den Kletterwald nach Vaterstetten zu ermöglichen

Die Kinder strahlten und auch die Erwachsenen hatten viel Spaß: Der Anzinger Ukraine-Helferkreis hatte am letzten Ferientag in den Kletterwald nach Vaterstetten eingeladen. „Wir wollten vor allem den geflüchteten Kindern einen unbeschwerten Nachmittag bieten“, so Helferkreis-Sprecherin Cathrin Delbrouck.



Bürgermeisterin Kathrin Alte bedankte sich besonders bei Dr. Elisabeth Striegl und Dominika Sawicka, die die Vorbereitung des Ausflugs übernommen hatten und sich vor Ort um die großen und kleinen Kletterer kümmerten. „Ein solcher ein Ausflug ist nur möglich, weil die Anzingerinnen und Anzinger so großzügig für die Ukraine-Hilfe gespendet haben“, betonte Alte.



Die Anzingerin Olga Jdanova, die ebenfalls aktiv im Helferkreis ist, übernahm die Übersetzung in beide Richtungen, so dass alle einen schönen Nachmittag miteinander verbringen konnten.