Neue Förderungs-Richtlinie

Poing schafft Fördertopf von 100.000 Euro für Qualifizierungsmaßnahmen in Kitas

Poing –„Die Verwaltung wird beauftragt Möglichkeiten für eine zusätzliche finanzielle Unterstützung der KiTa-Träger in Poing im Bereich der Personalakquise zu prüfen. Beispielhaft wäre hier die Einführung der sog. München-Zulage anzuführen“ – so lautete der Antrag der SPD Bürgerliste Poing vom 19. Mai 2022, dem der Gemeinderat Ende Juni 2022 zustimmte und in der Sitzung am 16. März 2023 erneut mit aktuellen Informationen auf der Tagesordnung stand.

Die Verwaltung wies in dem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass der gesetzliche Rechtsanspruch auf Förderung/Betreuung in Kindertageseinrichtungen, einschließlich der Planungsverantwortung, in der Gesamtverantwortung beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe sprich den Landkreisen, liegt. Die Gemeinde hat bereits seit Jahren ausreichend Betreuungsplätze geschaffen und stellt vorausschauend, mit Blick auf die Einwohnerentwicklung, weiterhin genügend Plätze zur Verfügung. Auch für eine zusätzliche finanzielle Unterstützung der KiTa-Träger war die Verwaltung nicht untätig. In zwei Abstimmungsgesprächen mit den Trägern am 2. November und am 20. Dezember 2022 wurden verschiedene finanzielle Modelle diskutiert.

Die Trägervertretungen waren bei dem Thema Zulagenzahlung unterschiedlicher Meinung. Die überörtlichen Träger lehnten einen Zuschuss für etwaige Zulagenzahlung ab. Die Träger, die nur im Gemeindegebiet Poing tätig sind, würden einen Zuschuss für die Zulagenzahlung begrüßen. Jeder Träger kann arbeitsrechtlich eigenverantwortlich entscheiden, ob er eine weitere Zulage, neben der seit Mai 2022 durch die Tarifanpassung im Sozial- und Erziehungsdienst eingeführte Zulage, an seine Beschäftigten zahlen möchte oder nicht. Ergänzend dazu hat die Verwaltung eine generelle Erhöhung der Elternbeiträge, gerundet analog der zukünftigen Tarifsteigerungen im Sozial- und Erziehungsdienst ab September 2022 (inkl. Zulagen), um die Einnahmen der Träger ebenfalls anzupassen. Einheitlich wurde von allen Trägern bestätigt, dass es sich grundsätzlich um zu wenige Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt handelt und man mehr in die Ausbildung bzw. Weiterbildung investieren müsse, um mittel- bzw. langfristig die Betreuung in den Einrichtungen sicherzustellen.

Die Verschiebung des Personals von Gemeinde zu Gemeinde oder innerhalb des Gemeindegebietes auf Grund von Zulagenzahlungen, wurde von allen Beteiligten als nicht zielführend gesehen. In den Gesprächen konnte zudem mit allen Beteiligten die Einigung erzielt werden, dass man an Stelle einer München- bzw. Großraumzulage als Schwerpunkt bzw. Zielsetzung die Qualifizierung der Beschäftigten anstreben sollte, um dem Personal-/Fachräftemangel (mittelfristig und insbesondere langfristig) entgegenzuwirken. Die Reaktion der Verwaltung: Sie erarbeitete eine mit den Trägern abgestimmte Förderrichtlinie (ab 1. März 2023) für Qualifizierungsmaßnahmen in den Poinger Einrichtungen. Zuschussfähig sind unter anderem Ausbildungskosten für Sprachkurse, im Bereich Kinderpflege, für Erzieherinnen oder Assistenzkräfte. Berechtigt sind Träger mit einer Kindertagesstätte auf dem Gemeindegebiet.

Als Voraussetzung gilt eine Einrichtungsauslastung (tatsächliche Belegung) bis zu 80 Prozent aus Poinger Kindern bzw. Zuzugskinder. Die jährliche Zuschusshöhe pro Einrichtung errechnet sich anhand der gewichteten Buchungsstunden der Kinder sowie der geleisteten Personalstunden lt. Anstellungsschlüssel. Es wird ein fester und gedeckelter Zuschuss bereitgestellt – für das laufende Jahr stehen 100.000 Euro zur Verfügung. Nicht abgerufene Förderungen können an andere Kitas verteilt werden, sofern diese weitere Qualifikationsmaßnahmen durchgeführt haben. Sollten die Mittel für das Beteiligungsjahr ausgeschöpft sein, erfolgt keine weitergehende Förderung. Für Peter Maier (SPD) muss alles getan werden, um „unsere Kinder, die einen Rechtsanspruch haben, zu betreuen – aber wir können die Träger nicht zu finanziellen Zulagen zwingen“. „Wir sollten prüfen, ob wir den Waldkindergarten auch fördern können“ schlug Wolfgang Spieth (FDP) vor. Von den 22 Plätzen sind die Hälfte von einheimischen Kindern besetzt. „Deshalb sollte man die vorgeschriebene Auslastungsquote von 80 Prozent dort auf 50 Prozent reduzieren“ so Spieth. Einstimmig wurde die Förderrichtlinie beschlossen. fu