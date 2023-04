Wettbewerb rückt näher

Teilen

„Der erste Non-Profit-Schallplattenladen im Münchner Raum“, so nennen die Gründer Matthias Triebel, Martin Hubensteiner, Michael Kramer und Sabine Drobner ihren Rock Store in Markt Schwaben. © Foto: Trenter

Vier Gruppen spielen beim Band Battle des Rock Stores

Markt Schwaben – In knapp drei Wochen ist es soweit: Vier Bands gehen an den Start im ersten Band Battle des Rock Stores in Markt Schwaben. Am Samstag, 22. April, werden die Bands Since April (Heavy Metal), Shorts (Punk Rock Beat Sisters), Rock Munich Blend (Indie-Pop) und ein Special Guest um insgesamt 1.500 Euro Preisgeld kämpfen, erklärt Matthias Triebel, Initiator des Rock Stores.

Jonas Frank übernimmt die Moderation und Bürgermeister Michael Stolze spricht das Grußwort. Einlass für den Band Battle im Jugendzentrum Blues ist ab 15 Uhr, Beginn 16 Uhr. „Der Eintritt ist frei und nach dem Wettbewerb beziehungsweise Konzert gibt es Disco, also den ganzen Tag Musik pur“, sagt Triebel. Übrigens, die Band Talentfrei aus Erding wird an diesem Tag ebenfalls im Jugendzentrum spielen. Mehr Infos zum Rock Store, zum Schallplattenspenden und zum Band Battle gibt es unter www. rockstore-marktschwaben.de at