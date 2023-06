Wir stellen vor: Das Zentrum der Mitte (ZIM) des Familienzentrum Poing e.V.

Für Groß und Klein ist in dem Garten und auf der Terrasse genügend Platz © Foto: fu

Begonnen hat alles am 30. November 1988. Durch die erfolgreiche Organisation des ersten Ferienprogramms für Kinder durch eine Interessengemeinschaft gründete sich an diesem Tag der Verein „Kinderspiel e.V.“ und bekam drei Jahre später die Gemeinnützigkeit.

Poing - . 1992 wurde der erste Miniclub eröffnet und der Verein „Kommunikationszentrum e.V.“ gegründet. Drei Jahre später schließt sich dieser Verein mit „Kinderspiel e.V.“ zum „Familienzentrum Poing und Kinderspiel e.V.“ zusammen. Nach mehreren Wechseln seiner Standorte steht 2005 schon wieder ein Namenswechsel an: Ab da firmiert man unter „Familienzentrum Poing e.V.“ und bezieht vier Jahre später seine neuen Räume im Bürgerhaus (Bürgerstraße 1). An dem Standort hat sich bis heute nichts geändert – aber im September 2022 gab es schon wieder organisatorische Änderungen: Das Familienzentrum e.V. stellt sich neu auf – zum einen in Zentrum der Mitte (ZIM) und der Kindertagesstätte. Begleitet wurde das Ganze von einer 2021 gestarteten Organisationsentwicklung, um die beiden Abteilungen für die Zukunft fit zu machen und für klare Abgrenzung – auch räumlich - zu sorgen.

Bei diesem Prozess war seit dem letzten Jahr auch Sylvie Schramm dabei, die aktuell das ZIM leitet und vorher lange in der stationären Jugendhilfe tätig war. „Hat eine Weile gedauert, sich in das große breite Angebot einzufinden und einzuarbeiten. Musste erst den Überblick finden“ so Schramm, „dabei werden auch diverse Wünsche und Vorstellungen des Vorstands gemeinsam umgesetzt“. Dabei will man das ZIM nicht gänzlich umbauen, denn das Familienzentrum soll eigentlich so bleiben, wie es ist. Trotzdem hat Schramm Vorschläge für neue Strukturen und Angebote. So wurde beispielsweise eine geführte Spielgruppe, Sonntags- und Strick-Brunch, Kochkurs, Alleinerziehender-Treff, Eltern-Kind-Yoga und Body & Brain gestartet. Damit wird die Angebotsvielfalt erweitert und zudem generationsübergreifend gearbeitet. „Es soll für jeden was dabei sein und niederschwellig wie möglich“ sagt die ZIM-Leiterin, „denn wir wollen außer Konkurrenz stehen.“ Um das Procedere der Anmeldungen zu erleichtern, soll spätestens im Juni das auf der neuen Homepage online möglich sein.

Leider gab es wegen Corona im Familienzentrum bei den Angeboten fast alles zum Stillstand und vieles muss wieder neu aufgebaut werden. „Viele der früheren KursleiterInnen stehen nicht mehr zur Verfügung“ so Schramm, „es müssen neue Kurse installiert werden, was auch viel Verwaltungsaufwand erfordert“. Aber für Nachschub ist gesorgt. „Seit Herbst 2022 kommen viele Kursleiter auf uns zu und fragen, ob sie ein Angebot starten können“ freut sich Schramm. Darunter sind ehrenamtliche und Honorarkräfte, die das ZIM über Kontakte beim offenen Treff erreicht.

Weiters gibt es eine Ideenbörse unter www.familienzentrum-poing.de, wo Kursangebote oder -wünsche geäußert werden können – wie beispielsweise nach einem Erste-HilfeKurs für junge Kinder und Jugendliche („der wird im Juni stattfinden“). Die Kurse finden nicht nur im Familienzentrum statt, sondern auch in angemieteten Räumen der Gemeinde, z, B. in Turnhallen oder im 1. Stock des Bürgerhauses.

Das ZIM will sich als familienbildendes Zentrum darstellen, um sich gegenüber den vielen anderen Vereinen in Poing zu unterscheiden. Dabei unterstützen Kooperationspartner wie respect@poing, Verband alleinerziehender Mütter und Väter, OstEuropa Hilfe oder Seniorenzentrum. „Ich möchte mehr Kinder mit Senioren zusammenbringen, beispielsweise durch einen Koch- oder Backkurs. Das ist eine Herzensangelegenheit meinerseits“ erklärt Sylvie Schramm.

Ebenso freut sie sich über das Cafe International, das für die Ukraine-Flüchtlinge installiert wurde und die Gemeinde über ein Spendenkonto unterstützt. Über das wird Kaffee und Kuchen für die Ukrainer finanziert. Leider Ist die Unterstützung Ende 2022 ausgelaufen - die Ukrainer kommen trotzdem regelmäßig. Vorwiegend wegen der Kontakte und weil einige Frauen ehrenamtlich im Cafe arbeiten und dort ihre Deutsch-Kenntnisse verbessern. „Wir haben eine DialogGruppe gegründet, in der eine ehrenamtliche Deutschlehrerin nicht nur Ukrainer, sondern auch Bürger mit Migrationshintergrund bei Sprechübungen hilft“ berichtet stolz Schramm, „ein toller Rahmen, um Integration zu erleben“. Ein positives Erlebnis sind auch die täglich drei Stunden geöffneten Miniclubs I und II (Vorstufe zur Kita), bei denen sich teilweise Eltern ehrenamtlich beteiligen und von einer Betreuerin ergänzen werden. Der Miniclub I ist von Montag bis Mittwoch und Miniclub II von Donnerstag bis Freitag offen.

Dabei sind nie mehr als zehn Kinder in den Gruppen. Dazu Schramm: „Für dieses Angebot bilden sich unsere Mitarbeiter ständig pädagogisch weiter, um ihre Fachkompetenz zu erweitern“. Apropos Mitarbeiter: Festangestellt sind zwei im Miniclub, drei in der Verwaltung und demnächst zwei Putzkräfte. Ehrenamtliche Helfer sind es aktuell 35. Beim KindersecondLaden, der unter Aufsicht des ZIM steht - arbeiten nur Ehrenamtliche und die bekommen leider keine Aufwandsentschädigung („deshalb ist dafür das Interesse der Jüngeren nicht besonders groß“).

Für die Zukunft wünscht sich Sylvie Schramm ein eigenes Büro und mehr Spielgeräte für den Garten. Außerdem bessere Außenwirkung: „Man erkennt uns nicht von draußen, denn man liest nur Bürgerhaus – aber wir dürfen nicht optisch für uns werben“ so Schramm, „die Leute laufen bei uns Richtung S-Bahn vorbei und wissen nicht, dass in dem Haus ein Familienzentrum ist. Der Schaukasten ist zu wenig. fu