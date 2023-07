Tennisschnupper-Training beim VfB Forstinning

Während der Sommerferien bietet die Tennisschule ULI Schnuppertraining für Groß und Klein. © Foto: fu

Die Saison der Mannschaftspiele ist vorbei und nun ist auf der Tennisanlage des VfB Forstinning genügend Platz.

Forstinning - Bei fünf Sand-Courts gibt es kaum Wartezeiten, wie es sonst bei Mietanlagen der Fall ist. Deshalb ist der Club ideal für Freizeitspieler und Kinder – für beide gibt es individuelle Trainingsmöglichkeiten. Auch an der neuen Ballwand kann Groß und Klein seine Schlagfähigkeiten üben und verbessern.

Auch in diesem Jahr hat die Tennisabteilung für Kinder und Erwachsene in der Ferienzeit ein umfangreiches und interessantes Angebot mit der Tennisschule Uli auf die Beine gestellt. Das beginnt am 5. August mit einem Schnupperkurs für Kinder und Jugendliche von fünf bis 16 Jahren. Von 10 bis 13 Uhr gibt es Training, Eispause, buntes Rahmenprogramm und Urkunde – alles zusammen für 49 Euro.

Für Erwachsene hat Trainer Uli zwei Schnupperkurse geplant: Am 31. Juli und am 1. August jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr für 95 Euro. Dabei sollen Vor- und Rückhand, Volley und Aufschlag gelernt oder auch verbessert werden. Nach dem Training gemütliches Zusammenhocken bei Snacks und Getränken.

Trainiert wird in kleinen Gruppen unter Anleitung qualifizierter Trainer. Mitmachen kann jeder ob Anfänger oder Turnierspieler. Es sind keine Vorkenntnisse oder eine Mitgliedschaft im Verein nötig. Kostenlose Leihschläger sind vorhanden. Bitte in Sportsachen und Tennisschuhen oder zumindest Sportschuhen mit glatter Sohle erscheinen. Info und Anmeldung unter Tennisschule ULI, E-Mail: uli_arendt@yahoo.de . fu