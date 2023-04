Vorhang auf

Weiherspiel 2023 in Mark Schwaben

Theaterverein Markt Schwaben zeigt „Im Weißen Rössl“ bei den Weiherspielen

Markt Schwaben – Auch heuer versprechen die Markt Schwabener Weiherspiele genussvolle Unterhaltung in romantischem Ambiente: Die schwimmenden Bühnen auf dem Kirchweiher werden wieder mit liebevoll gestalteten Kulissen versehen und von einem erfahrenen Ensemble lebhaft bespielt und besungen. „Diesmal entführen wir unsere Gäste nach Österreich“, freut sich Ferdinand Maurer, seit 2018 Regisseur und Autor bei den Weiherspielen. Im schönen Salzkammergut nämlich spielt die Handlung des bekannten Lustspiels „Im Weißen Rössl“, das der diesjährigen Inszenierung als Grundlage dient. Mit „Im weißen Rössl – Singen verboten!“ verpasst der Theaterverein Markt Schwaben der Geschichte nach Oskar Blumenthal und Gustav Kadelburg einen neuen, frischen Anstrich.

Um was geht’s?

Urlaubszeit am Wolfgangsee: Touristen strömen scharenweise ins schöne Salzkammergut und zur besten Adresse am Ort. Denn im „Weißen Rössl“ kümmert man sich bekanntlich hervorragend um seine skurrilen Gäste. Zahlkellner Leopold setzt hingegen andere Prioritäten, als unerwartet ein reicher Textilunternehmer aus Berlin auftaucht und die Harmonie im Hotel zu stören droht. Was folgt, sind absurde Heiratspläne und hinterlistige Tricksereien. Dabei liegt ständig Musik in der Luft, obwohl Chefin Josepha keinen Gesang in ihrem Haus duldet. Obendrein kündigt auch noch Kaiser Franz Joseph plötzlich seinen Besuch an! Auch Christa Hermannsgabner ist wieder federführend an der Organisation der Spiele beteiligt. Sie bringt mit den jüngsten Schauspielern des Vereins das bekannte Grimmsche Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ in einer Fassung von F. K. Wächter als Kindertheater – von Kindern für Kinder – auf die Bühnen. Neben zwei NachmittagsVorstellungen für Familien ist auch eine Vormittags-Aufführung für Schulen aus der Region geplant. Zusätzlich zu den Theaterstücken organsiert der Theaterverein dieses Jahr zum ersten Mal zwei Open-Air-Kino-Abende mit einer Großleinwand auf dem Markt Schwabener Kirchweiher. Die gezeigten Filme werden zu einem späteren Zeitpunkt noch bekannt gegeben.



Termine:

„Im Weißen Rössl – Singen verboten!“: 30. Juni bis 29. Juli, jeweils Donnerstag bis Samstag und Mittwoch, 19. Juli (15 Vorstellungen) Beginn jeweils 20.30 Uhr. „Die Bremer Stadtmusikanten“: Samstag/Sonntag, 15./16. Juli, Beginn 15.15 Uhr, Freitag, 14. Juli, Beginn 10 Uhr (Schulvorstellung). Open-Air-Kino: Montag/ Dienstag, 24.Juli und 25. Juli. Der Kartenvorverkauf startet am Sonntag, 9. April auf www. theater-marktschwaben.de Vorverkaufsbüro: jeden Mittwoch und Freitag zwischen 16 und 18 Uhr (Schloßplatz 1 in Markt Schwaben). at