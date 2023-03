Halbzeit beim Kunstpfad

Der Kunstpfad geht nach dem 18. März noch bis zum 16. April weiter – 39 Künstler und drei Gruppen stellen an 29 Schaufenstern ihre Kunst aus. Hier im Bild Anja Birnkraut, die zusammen mit Elena Rid und Stefan Pillokat den Kunstpfad organisierte. © Foto: Birnkraut

Zahlreiche Veranstaltungen und Schmankerl locken Besucher nach Markt Schwaben

Markt Schwaben – Der Samstag, 18. März, ist großer Aktionstag in Rahmen des Kunstpfades mit einer Schreibmaschine vor Ort, Kristall- und Eiswelten in Miniatur, Hip Hop-Tanz, einem Such- und Gewinnspiel und vielem mehr. Sogar ein eigens kreiertes Schnitzel gibt es: Das Kolybri-Schnitzel. Die Begeisterung hört nicht auf – nicht bei den Veranstaltern und nicht bei den Besuchern des Kunstpfades. Am Aktionstag hat sich Anja Birnkraut zusammen mit ihrem Team wieder jede Menge einfallen lassen, bzw. organisiert – Kunst und Kultur im Ort sichtbar machen, das ist die große Überschrift.

Mit Luisa Pointner beginnt am Aktionstag alles. Sie gestaltet von 13 bis 16 Uhr in der Trödlerei die „Poesie des Moments“. Hier werden Gedichte auf der Schreibmaschine vor Ort getippt. Drei Wörter braucht sie von den Besuchern und damit schreibt Pointner dann jeweils ein ganz individuelles Gedicht, welches man mit nach Hause nehmen darf. Zur gleichen Zeit gestaltet Hans Bauer seine „Kristallund Eiswelt in Miniatur“ am Marktplatz. Hip Hop-Tanz mit Elena Rid gibt es ebenfalls am Marktplatz um 14 Uhr.

Um dieselbe Zeit startet Stefan Pillokat sein „Schnitzen mit der Motorsäge“ vor den alten Feuerwehrgaragen. Im Kinderland startet ein Kinder-Flohmarkt ab 14 Uhr. Ebenfalls um zwei Uhr Nachmittag startet die Einzelvernissage von Katharina Lütke in der Alten Bräuhausgasse 8 mit kleinem Empfang. In der Trödlerei startet Eva-Maria Kettner zur selben Zeit ihr „Flower-Power-Upcycling“. Gegen 15.15 Uhr kann mit Bürgermeister Michael Stolze Boule im Schloßgarten gespielt werden. Im Rathausfoyer findet um 16 Uhr der Poetry-Slam „Selbstbewusst“ mit Anke und Birte Lau und Sylvia Lorenz statt.

Um 16.45 Uhr wird Bürgermeister Michael Stolze die Präsente an die Gewinner des Suchspiels von Bruno Kukla übergeben bzw. eintauschen. Kukla hat „iiiirgendwo“ an den SchaufensterStationen des Kunstpfades seine Figürchen versteckt – wer sie findet gewinnt. Zur gleichen Zeit verkauft Anja Birnkraut die Kunstpfad-Buttons im Foyer. Von 17 bis 18 Uhr gibt Hans Bauer nach seiner Miniaturwelt am Mittag noch eine Tanzstunde: „Tanz mit Hans“ am Marktplatz. Thomas Steinbrunner vom Jonas Frank Trio wird mit einer Live-Impro-Musik unterhalten. Wo und wann steht zum Zeitpunkt noch nicht fest. Bei Regenwetter werden einige Veranstaltungen nicht stattfinden können.

Alle Infos hierzu stehen kurzfristig auf www.markt-schwaben.de Kulinarisch wird der Kunspfad-Aktionstag unter anderem wieder von Luis Bräu Markt Schwaben begleitet. Das Wegbier wird von 10 bis 18 Uhr an der Trödlerei-Rampe verkauft. Kunstpfad-Schmankerl wird es im Schweiger-Brauhaus geben und die Schnitzelgaudi kreierte eigens für den Kunstpfad das „Kolybri-Schnitzel“: Ein Putenschnitzel in Blütenpanade mit Himbeer- und Blaubeersauce an buntem Gemüsereis. „Wohl bekomms“, bei Kunst und Kulinarik an diesem Tag . tt