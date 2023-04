Aktiv und selbstbestimmt

Zu gemeinsamen Kaffee und Kuchen lädt die Gemeinde Anzing ihre Senioren ein. © pressmaster

Vorträge bei Kaffee und Kuchen im Gemeindecafé Anzing für Seniorinnen und Seniorenen

Anzing – Gemeinde und Seniorenbeirat hatten Ende des Jahres 2022 zu einem Werkstattgespräch eingeladen, an dem die Vertreter der Vereine im Seniorenbereich, aber auch die Verantwortlichen für die Themen – Älter werden und Pflege aus dem Landkreis – teilgenommen haben. Ein Ergebnis dieses Treffens war die Verbesserung der Information für die Senioren ab 65 Jahren. „Uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass sich die ältere Generation in Anzing wohlfühlt und hier gerne ihren Lebensabend verbringt“, so Bürgermeisterin Katrin Alte. „Deshalb freuen wir uns, dass wir jetzt zu dieser Veranstaltungsreihe einladen dürfen. Die Referenten geben umfassende Hilfestellung, was für eine gute Lebensführung und das Thema „Pflege im Alter“ zu beachten ist“, ergänzt Billy Lord, Sprecher des Seniorenbeirates in Anzing. Alle Vorträge sind kostenfrei und die Gemeinde lädt alle Anzinger Senioren zu Kaffee und Kuchen ein. Alle Veranstaltungen finden im Gemeindecafe Anzing statt. Aus organisatorischen Gründen wird um vorherige Anmeldung bis zum 1. Juni gebeten, info@anzing.bayern.de oder unter Tel. (0 81 21) 47 44-0.

Programm:

Donnerstag, 15. Juni, 15 Uhr: Verantwortung für mein Leben im Alter – Vorsorge treffen (Vollmachten für Gesundheit/Pflege/Wohnung; Vermögenssorge/Behörde; Patientenverfügung), Referentin: Elfii Melbert, Leiterin der Betreuungsstelle im Landratsamt. Donnerstag, 26. Juni, 15 Uhr: Wohnanpassung – Lieber länger daheim als im Heim (Mögliche Wohnungsanpassungen und barrierefreies Wohnen; Maßnahmen zur Verhinderung von Stürzen; Technische Hilfen für mehr Sicherheit; Kosten/ Fördermittel und Finanzierung), Referent: Reinhard Anger, ehrenamtl. Wohnraumberater für barrierefreies Wohnen, Pflegestützpunkt LRA Ebersberg. Donnerstag, 6. Juli, 15 Uhr: Was ist, wenn es soweit ist? Pflege organisieren und Familien unterstützen. Vortrag 1 von 15 bis 16 Uhr, Referentin: Dietlinde Pointner, Pflegestützpunkt Ebersberg; Vortrag 2 von 16 bis 17.00 Uhr. Unterstützung durch Pflege und Hilfe vor Ort. Referentin: Carmen Stöckl, Pflegestern, Leitung betreutes Wohnen/betreutes Wohnen zu Hause/Beratungsstelle. at