Wenn dieser Baldhamer einlädt, kommt sogar Otto

Von: Maria Zsolnay

Teilen

Sie kennen sich seit gut 30 Jahren und hauen sich beim Tennis die Bälle um die Ohren: Filmkomponist Harold Faltermeyer (li.) aus Baldham und Otto bei der Geburtstagsparty in München. © GISELa Schober/GEtty IMAGES

Der Baldhamer Filmkomponist Harold Faltermeyer hat in München seinen 70. Geburtstag mit viel Prominenz gefeiert. Der Oscar-und Grammy-Preisträger will‘s künftig ruhiger angehen lassen.

Vaterstetten – Was für ein wunderbarer Blödsinn! Otto Waalkes hüpft durch die Galerie wie ein Känguru, kichert und gluckst unter seiner Ottifanten-Kappe wie’s halt nur er kann. Der Mann soll 74 sein? „Wer behauptet denn sowas?“, fragt er grinsend. Für ihn habe sich jenseits der 70 genauso wenig verändert wie für den Baldhamer Filmkomponisten Harold Faltermeyer, der an diesem Tag seinen runden Geburtstag mit einer Party in einer Galerie in München nachfeiert.

Otto: Harold soll Musik für meine Filme machen

„Harold, 70 ist nur eine Zahl“, flapst Otto, der für diesen Abend extra aus Hamburg kam. „Ich hab ihm einen riesigen Ottifanten gebastelt, aber er will ja nix.“ Na ja, Ottifanten hat Faltermeyer schon einige von ihm bekommen, schließlich kennen sich beide seit gut 30 Jahren, hauen sich auf dem Tennis- und Golfplatz die Bälle um die Ohren. „Der Harold soll endlich mal eine Musik zu einem meiner Filme machen. Wenn nicht wieder der lästige Tom Cruise dazwischenkommt“, blödelt Otto und spielt auf Faltermeyers sensationelle Komponisten-Erfolge von Top Gun an – vor 35 Jahren und heute.

„Der neue Top Gun Maverick hat mittlerweile 1,55 Milliarden Dollar eingespielt“, sagt Faltermeyer ein bisserl stolz in seiner kurzen Begrüßungsrede in der proppenvollen Galerie. „Doch jetzt ist es Zeit, das Leben ein wenig langsamer angehen zu lassen.“ Er will noch weiterhin Skifahren, auf Berge kraxeln, Tennisspielen, Golfspielen und vor allem Malen. „Der Harold hat mehr Talente als ich“, sagt denn auch Otto neidlos.

An den Wänden hängen echte Faltermeyers

An den Wänden hängen echte Faltermeyers, unter anderem Hirschgeweihe in bunten Farben. Und weil er die Malerei so liebt, hat er sechs Künstler gebeten, doch hier bis zum 23. Oktober auszustellen – die Gäste können statt einem Geschenk gern ein Kunstwerk erwerben. Nur ein paar wenige sind unverkäuflich – die mit dem Portrait von Faltermeyer selbst. „Die bekommen alle einen Ehrenplatz bei mir im Haus.“

In seinem Haus in Baldham, so groß es auch ist, muss er Platz schaffen für die Geschenke: Blumensträuße, edle Weine, seltene Champagnerflaschen, Fresskörbe und einen echten Silberbecher, den Juwelier Max Heiden mit Faltys größten Hits und seinem Konterfei graviert hat. Jeder bringt das mit, was er mit Faltermeyer verbindet: für Tatort-Kommissar ­Miroslav Nemec ist es „etwas in Kroatien, dort waren wir gemeinsam im Urlaub.“ Schauspielerin Janina Hartwig hat ihm etwas gebacken, André ­Eisermann packte das Auto voller Pfälzer Spezialitäten, „weil die dem Harold bei unserer Hochzeit so geschmeckt haben“. Der Schlafes-Bruder-Star ist frisch verheiratet, brachte Ehemann Manuel mit. „Für Flitterwochen hatten wir leider noch keine Zeit, ich drehe gerade Tatort.“

Immer dabei: Ex-Postminister Christian Schwarz-Schilling (91)

Dass kein Weg zu weit oder beschwerlich ist, beweist an diesem Abend ein hochbetagter Gast: der ehemalige Post-Minister Professor ­Christian Schwarz-Schilling, der mit seinen 91 Jahren immer noch „bei jedem Familienfest der Faltermeyers dabei ist“. Weil man sich seit 35 Jahren kennt, seitdem Birgitt Wolff, Harolds Ehefrau, für eine Reportage bei Schwarz-Schillings zu Hause war. „Sie hat mich dazu gebracht, für ein Foto in Badehose in den Pool zu springen.“ Erinnerungen, die nie verblassen...

Ebenfalls mitgefeiert haben: Udo-Jürgens-Bruder Manfred Bockelmann mit Ehefrau Maria, die Galeristen Angela und Christoph Walentowski, die ein Bild von Udo Lindenberg mitbrachten, unterschrieben mit: Keine Panik, Harold, willkommen in den wilden Siebzigern. Auch dabei: Schauspieler Sascha Wussow („Ich wünsche ihm einen nächsten Blockbuster“) mit Frau Andrea, Gastronom Sepp Krätz mit Ehefrau Tina und Sohn Artur, Schauspieler Steffen Wink, Kabarettistin Sissi Perlinger, wie immer im kompletten Leo-Look. Nach der Vorstellung von Komplexe Väter in der Komödie im Bayerischen Hof kamen noch ­René Heinersdorff, ­Jochen Busse, Maike Bollo und Hugo Egon Balder auf ein Glas Rothschild-Schampus vorbei. Prost!

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.