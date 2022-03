Hier werden heuer im Landkreis Ebersberg Maibäume aufgestellt

Von: Armin Rösl, Josef Ametsbichler, Robert Langer

Weiß-blauer Himmel, ein weiß-blauer Maibaum und starke Männer, die ihn in die Höhe wuchten. Nach zwei Jahren Pause soll das heuer wieder möglich sein. © Stefan Rossmann

Nach zwei Corona-Jahren könnten heuer wieder Maibäume im Landkreis aufgestellt werden. Zumindest wird in verschiedenen Orten geplant – immer mit dem Blick auf die Corona-Zahlen und auf die Hygienekonzepte. Hier ein Überblick.

Kirchseeon/Buch

In der Marktgemeinde Kirchseeon sind es sogar zwei Bäume, die am ersten Mai hochgewuchtet werden. Diese Planung sorgt für einigen Unmut und sogar für einen Rücktritt.

Nach einer Verschiebung der vergangenen zwei Jahre, die vor allem den Maibaum Kirchseeon Markt betraf, wäre heuer nach dem Plan der Ort Buch an der Reihen gewesen. Denn in der Marktgemeinde gilt die Regel, jedes Jahr nur ein Maibaum, um sich nicht gegenseitig die Gäste wegzunehmen. Buch war für den 1. Mau vorgesehen, Kirchseeon-Markt hätte dann später aufstellen können. So war bisher die Überlegung. Doch jetzt ist alles anders.

Überrascht wurde von der Entwicklung offenbar auch die Kirchseeoner „Maibaumpräsidentin“ Gerda Rothhaupt, die auch Vorsitzende des örtlichen Vereinskartells ist. Sie habe ihr Ehrenamt als „Präsidentin“ wegen der aktuellen Entwicklung inzwischen niedergelegt, sagte sie der Ebersberger Zeitung.

Josef Götz von den Kirchseeoner Trachtlern erklärt die Überschneidung damit, dass man die möglichen Gäste auf zwei Veranstaltungen verteilen wolle, damit es wegen Corona bei beiden Veranstaltungen nicht zu voll werde. Ein klärendes Gespräch hat inzwischen stattgefunden.

Unabhängig von dieser Verstimmung laufen die Vorbereitungen auf vollen Touren. Am 2. April gegen Mittag soll der Kirchseeon-Markt-Baum, seit zwei Jahren schon zwischengelagert, in die ehemalige Holzland- Kern-Halle an der Eisenbahnbrücke gebracht werden. Dort wird es bearbeitet. Das Wachstüberl ist dann geöffnet.

Auch in Buch wird derzeit ein Wachstüberl aufgebaut, am Ortsrand, um die Anwohner nicht zu stören. Eröffnet werden soll am 2. April. Vorgesehen ist wegen Corona-Beschränkungen ein überdachter Biergarten, so Markus Schwaiger. Geplant ist im Wachstüberl auch eine Aktion für Kindergartenkinder von St. Maria Eglharting mit Hüpfburg und Spielen. Am Programm für das Stüberl wird noch gearbeitet. Der Baum liegt derzeit übrigens in der Umgebung von Buch im Wald.

Pliening/Angelbrechting

Im Landkreisnorden werden heuer zwei Maibäume aufgestellt: in Pliening und im Poinger Ortsteil Angelbrechting. Um sich beim großen Fest nicht gegenseitig Konkurrenz zu machen, haben sich der Burschenverein Pliening und der Maibaumverein Angelbrechting darauf verständigt, die Bäume zeitversetzt aufzustellen: die Plieninger am Samstag, 30. April, die Angelbrechtinger am Sonntag, 1. Mai. In beiden Ortschaften startet der Wachbetrieb am Freitag, 1. April. Das Wachstüberl in Pliening wird am Eberlhof (Dornbichlweg 3) eingerichtet, in Angelbrechting in der Erg-Halle. In beiden finden im April zusätzlich zum regulären täglichen Wachbetrieb verschiedene Veranstaltungen statt, wie „Schwarzlicht-Party“ und Livekonzert mit der Band „Tom’s & the Wolf Gang“ in Angelbrechting und Watt- und Schafkopfturnier in Pliening. Am Samstag, 2. April, wird in beiden Orten der Maibaum eingeholt – in Pliening ab 12 Uhr, in Angelbrechting ab 16 Uhr.

Weißenfeld

In Weißenfeld (Gemeinde Vaterstetten) wird der Maibaum am 30. April aufgestellt. „Damit wir uns mit anderen Orten nicht in die Quere kommen“, so Christian Maier, 1. Vorstand der Weißenfelder Maibaumspezeln. Der Baum, der derzeit noch in einem Waldstück bei Oberpframmern lagert, wird am Samstag, 26. März, eingeholt. Ab diesem Tag ist auch das Maibaumstüberl täglich von 18 bis 6 Uhr am Parkplatz des Arcus Hotels geöffnet.

Ingelsberg

Keinen neuen Maibaum wird es heuer in der Gemeinde Zorneding geben. Eigentlich wäre in diesem Jahr der Ort Ingelsberg an der Reihe gewesen. Aber aus unterschiedlichen Gründen fällt der Termin aus.

Bruck

Zwei Jahre lang ist der Brucker Maibaum im Schuppen gelegen, weil er eigentlich 2020 aufgestellt hätte werden sollen. Um sicherzugehen, dass es beim Aufstellen am 30. April ab 10 Uhr kein Unglück gibt, haben die Brucker Burschen und die Feuerwehr daher heuer einen neuen Stamm geschepst, erzählt Burschen-Chef Josef Kaltner. Weil die Nachbarn in Buch (Gemeinde Kirchseeon) am 1. Mai aufstellen und es enge Verbindungen gibt, haben die Brucker Burschen einen Tag vorverlegt. Der Stüberlbetrieb im Ortsteil Bauhof startet am 2. April.

Ebersberg

„Ebersberg ist eine Stadt für sich – wenn die Hiesigen kommen, ist der Marktplatz voll“, sagt der neue Trachtenvorstand Sebastian Zimmermann, seines Zeichens übrigens auch Maibaumvermesser der Ebersberger Zeitung und als solcher heuer in Doppelfunktion tätig. Die Kreisstadt wird am 1. Mai um 10 Uhr ihren Maibaum aufstellen, also mitten zur besten Maibaum-Sendezeit. Am Vereinsheim der Trachtler ist Wachstüberlbetrieb am 9. April geplant.

Egmating

Dass die Biertisch-Garnituren in der Region am 1. Mai Mangelware sein könnten, hat Egmatings Burschenchef Sebastian Moser gemerkt. Um das Maibaumgeschehen in der Umgebung etwas zu „entzerren“, stellen die Egmatinger den ihren schon am 30. April auf, ab 10 Uhr. In der Burschenhütte neben der Feuerwehr startet der Wachbetrieb am 19. März.

Glonn

Gemeinsam stellen Trachtenverein und Veteranenverein am 1. Mai ab ca. 10 Uhr am Marktplatz ihren Maibaum auf. „Die Jungen sind gierig drauf“, sagt Trachtenvereinsvorstand Thomas Sarreiter. Ab dem 26. März liegt der Baum im Stüberl an der Stegmühle, wo gemeinsam mit den Dorffestvereinen der Betrieb organisiert wird.

Jakobneuharting

Der Burschenverein Jakobneuharting startet seinen Stüberlbetrieb im Frauenneuhartinger Gewerbegebiet am 2. April. Am 1. Mai ab 11 Uhr wird der Baum im Ortsteil Jakobneuharting aufgerichtet, so Burschen-Kassier Max Heilmann.

Steinkirchen

In dem Aßlinger Gemeindeteil stellt der Steinkirchner Burschenverein am 30. April ab 11 Uhr seinen Maibaum auf, um eine terminliche Kollision mit dem Patenverein in Jakobneuharting zu vermeiden, erklärt Burschen-Vorstand Ludwig Grabmaier. Dass gegenseitige Höflichkeitsbesuche eigentlich Pflicht sind, dürfte für beide Seiten einen anstrengenden Start in den Mai bedeuten. Das Steinkirchner Wachstüberl gastiert ab 2.- April im Nachbarort Ast.

Tulling

Der Stopselclub Tulling stellt am 1. Mai um 10.30 Uhr den Maibaum in dem Steinhöringer Gemeindeteil auf. Dadurch, dass so viele Vereine an dem Tag aktiv sind, ist das Geschirr ein bisschen knapp, berichtet 2. Vorstand Hans Wagner. Einwegteller und Flaschlbier statt Masskrügen könnten die Lösung sein, so der aktuelle Stand. Wachhütten-Betrieb auf dem Lampl-Hof „eher im kleinen Kreis“.

