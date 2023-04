Blitzermarathon 2023: Das sind die Messstellen im Landkreis Ebersberg

Von: Michael Acker

Rund 2000 Polizisten sind bayernweit beim Blitzermarathon im Einsatz, so das Innenministerium. © DPA

Am Freitag, 21.April, 6 Uhr, startet der 24-stündige Blitzermarathon, mit dem Rasern der Kampf angesagt wird. Das sind die Messstellen im Landkreis Ebersberg.

Landkreis – Es liegt an jedem Autofahrer selbst, ob ihm die Polizei ein verspätetes Osterei ins Nest legt. Denn am kommenden Freitag, 21. April, findet ab 6 Uhr bayernweit wieder ein 24-stündiger Blitzermarathon statt. Insgesamt rund 2000 Polizisten sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit an rund 1800 möglichen Messstellen, darunter auch etliche im Landkreis Ebersberg.

Minister: Blitzermarathon soll wachrütteln

„Unser Blitzmarathon soll wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Denn Rasen kann töten“, sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Offenbar ist das nötig. Nicht angepasste Geschwindigkeit ist laut Herrmann die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern. Und die Zahl der Getöteten stieg im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent auf 147. 2021 wurden in Bayern insgesamt 109 Personen durch Geschwindigkeitsunfälle getötet (insgesamt gab es 443 Verkehrstote im Jahr 2021 in Bayern).

Das sind die Messstellen im Landkreis Ebersberg

Das sind die Messstellen im Landkreis Ebersberg:

Kirchseeon: Moosacher Straße, gegenüber Einmündung am Dachsberg (Parkplatzeinfahrt. Und: Münchener Straße, gegenüber Einmündung Ahornstraße.

Markt Schwaben: Staatsstraße 2080, Abschnitt 150, km 0.745. Und: Staatsstraße 2580, Abschnitt 300, km 1.900, Fahrtrichtung A 94.

Neufarn: Kreisstraße EBE 5, Abschnitt 120, km 0.300, Fahrtrichtung Neufarn.

Oberpframmern: Ortsteil Aich, Staatsstraße 2081, Abschnitt 180, km 1.600.

Steinhöring: Münchener Straße/Otto-von-Feury-Straße, B 304.

Vaterstetten: B 304, Abschnitt 300, km 0.500, Fahrtrichtung München. Und: Kreisstraße EBE 4, Abschnitt 140, km 3.470. #

Zorneding: Baldhamer Straße/ Wankstraße.

