Sie trainieren schon fleißig und fiebern dem Beginn der fünften Jahreszeit entgegen: Die Mitglieder von „High Energy“, der Showtanzgruppe der Grafinger Faschingsbären.

Grafing - Auch in diesem Jahr werden sie mitreißenden Showtanz mit dreistöckigen Hebefiguren darbieten. Die 22 Tänzerinnen und Tänzer werden auf verschiedenen Veranstaltungen, wie dem Stadtball, dem BZ-Ball, dem Varieté und natürlich am Bärenball, dem Hausball der Grafinger Faschingsbären, für hochkarätige Unterhaltung sorgen.

Wer sie buchen will, schreibt an booking@high-energy-grafing.de oder ruft unter (0172) 84 35 771 Sabine und Andrea Behrend an.