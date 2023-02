High Five – Einer der exklusivsten Clubs in und um Ebersberg

Überlassen Sie als Mitglied des High Five Clubs ruhigen Gewissens alles dem Profi. © Autohaus Ebersberg

Als exklusives Mitglied des High Five Serviceclubs im Autohaus Ebersberg erwartet Sie eine attraktive Nachlassstaffel für alle Serviceleistungen. Wo er zu finden ist und wie Sie Mitglied werden, lesen Sie hier.

Sie fragen sich, was ist ein High Five Club, was Sie dort bekommen und wieso eigentlich „High Five“?

Ganz einfach: Als exklusives Mitglied des High Five Serviceclubs im Autohaus Ebersberg erwartet Sie eine attraktive Nachlassstaffel für alle Serviceleistungen, die in Abhängigkeit des Fahrzeugalters bis 25 % auf die Gesamtrechnung gewährt werden.

Jetzt kostenlos Mitglied werden!

Profitieren Sie von langjähriger Expertise, einem breiten Markenspektrum sowie dem Leistungsportfolio.

Regional und Partnerschaftlich.

Der Haken? Keiner! Unsicher? Rufen Sie uns jederzeit an und stellen Sie Fragen.

5. Betriebsjahr = 10 % Nachlass

6. Betriebsjahr = 15 % Nachlass

7. Betriebsjahr = 20 % Nachlass

8. Betriebsjahr = 25 % Nachlass

Impressionen des High Five Serviceclubs im Autohaus Ebersberg

Impressionen vom Autohaus Ebersberg Fotostrecke ansehen

Was Sie dafür brauchen?

Sobald Ihr Fahrzeug den 4. Geburtstag gefeiert hat, steht Ihrer kostenlosen Mitgliedschaft nichts mehr im Wege. Wenn es noch zu jung ist, registrieren Sie sich trotzdem und wir merken Sie gerne vor.

Für den vollständigen Rundum-Service erhalten Sie zusätzlich exklusive 10 Prozent auf Originalzubehör. Von der langlebigen Fußmatte über eine praktikable Dachbox bis hin zu Kopfhörern – wir haben, was Ihr Herz begehrt. Zudem erwartet Sie als Willkommensgeschenk der Einbau eines DataPlugs.

3 Schritte zum High Five

Registrierung über Website oder vor Ort beim Serviceberater Bestätigungsmail abwarten und Mitgliedsvereinbarung1 unterschreiben Service und Zubehör genießen, wann immer Sie es brauchen

Neugierig geworden? Registrieren Sie sich jetzt online und holen Sie sich Ihr High Five!

Kontakt

Autohaus Ebersberg GmbH & Co. KG

Gewerbepark Nord-Ost 1-2

85560 Ebersberg

Tel.: 08092 8291-0

E-Mail: info@grill-gruppe.de

www.autohaus-ebersberg.de

1) kein Mitgliedsbeitrag, keine rechtliche Bindung – lassen Sie sich gerne bei uns unverbindlich beraten. Ausgeschlossen: Alle Karosserie- und Lackarbeiten, Kulanz- und Garantiefälle, Dienstleistungen von Drittanbietern (wie z.B. Mietwagen, Smart Repair, etc.), alle Volkswagen „R“ sowie alle AUDI „RS“ und „R“ Modelle! Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen.