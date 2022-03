90 magische Minuten für den guten Zweck

Von: Jörg Domke

Teilen

Roswitha Hülser aus Ebersberg ist mit dabei, wenn es in Hohenlinden demnächst eine magische Nacht der Zauberei geben wird. © Oliver Bodmer

Mit einer magischen Show am 3. April wollen Zauberkünstler aus der Umgebung in Hohenlinden Spenden sammeln zugunsten ukrainischer Flüchtlinge.

Hohenlinden – Wäre Zaubern eine kinderleichte Sache, würden Roswitha Hülser aus Ebersberg, Gaston aus Bruck oder Jörg Meier aus Hohenlinden sicherlich mal eben kurzerhand in der Ukraine die Waffen zum Schweigen bringen. So einfach ist es leider nicht. Ganz untätig sein wollen die drei im Landkreis (und darüber hinaus) bekannten Zauberkünstler aber in diesen wilden Tagen und Wochen auch nicht sein. Jörg Meier, Seminarleiter im Ruhestand und passionierter Zauberer seit vielen Jahren, kam da dieser Tage die Idee, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen eine magische Schau auf die Beine zu stellen, um mit dem Erlös ukrainische Flüchtlinge zu unterstützen. Der Termin für diesen besonderen Abend steht schon fest: Die in diesen Tagen kurzerhand organisierte Show steigt am Sonntag, 3. April, um 18 Uhr, in der Wendlandhalle, also dem Bürgersaal der Gemeinde Hohenlinden.

Zaubershow mit vielen Bekannten aus der Umgebung

Die Moderation wird Jörg Meier selber übernehmen. Seit vielen Jahren befasst sich der inzwischen pensionierte Lehrer mit Zauberei. Absolvierte einst vier Semester an der Zauberakademie in Pullach samt erfolgreicher Prüfung und Live-Performance vor einer strengen Jury. Praktisch umsetzen konnte der Hohenlindener seine angeeigneten Fähigkeiten mehr als einmal direkt vor Schülern. Zaubern war für ihn damals an der Markt Schwabener Mittelschule nicht nur die Erfüllung eigener Wünsche, sondern nicht zuletzt ein ideales Mittel, um ihm anvertraute Kinder in der Schule zu begeistern, zu motivieren und ins Erstaunen zu versetzen.

„Zaubern hat sich in der Schule als Hilfsmittel längst etabliert“

Längst, sagt Meier heute, habe sich das Zaubern in der Schule gewissermaßen etabliert. Erst in der kommenden Woche gibt es unter der Federführung der KEG (Katholische Erzieher Gemeinschaft) einen digitalen Talk mit Kolleginnen und Kollegen genau zu diesem Thema: Wie setze ich Zauberei sinnvoll im schulischen Alltag ein?

Einen hat Meier längst überzeugt. Hohenlindens Bürgermeister Ludwig Maurer zeigte sich spontan begeistert von der Idee, einen Zauberabend für den guten Zweck im Bürgersaal zu organisieren. Und auch einige Kolleginnen und Kollegen aus dem Münchner Zauberclub konnte Meier für die gute Sache gewinnen. Problematisch sei nur gewesen, einen gemeinsamen Termin zu finden, so Jörg Meier in einem Gespräch mit der EZ.

Weltmeister auf der Bühne

Mit Gaston fand er immerhin einen Lokalmatador aus der Gemeinde Bruck, der schon mit Weltmeisterehren dekoriert war. Vizeweltmeister war Thomas Fraps, der mit Gaston bereits gemeinsam auftrat. Aus Ebersberg stammt Roswitha Hülser. In der Kreisstadt bekannt u.a. als die, die Hexenstadtführungen durchführt.

Mit dabei: Gaston © Peter Kees

Christopher, eigentlich Christopher Stewens, ist in der Szene bekannt geworden als Hofzauberer bei der Landshuter Hochzeit. Er ist ein Verwandter der Familie von Exministerin Christa Stewens. Die Truppe vervollständigt bis jetzt noch Eva Steinmamm. Gut möglich, dass noch weitere ZauberkollegInnen hinzukommen. Und auch der Moderator wird sich am 3. April sozusagen selber ankündigen können.

90 Minuten Hochspannung sind zu erwarten

Die Besucher können sich jedenfalls auf mindestens 90 magische Minuten freuen. Wobei Cheforganisator Jörg Meier zur Stunde noch keine Ahnung hat, wie groß die Resonanz sein wird. Einen Vorverkauf kann und will er nicht anbieten, weil er gegenwärtig noch nicht einmal sicher weiß, wie viele Showbesucher er am ersten April-Sonntag in den Saal lassen darf. Es sei gut möglich, dass bayernweit erst am Tag zuvor neue Corona-Bestimmungen in Kraft treten. Daher kann er in diesen Tagen lediglich darauf verweisen, dass am 3. April abends in der Wendlandhalle die dank geltenden Hygieneregeln einzuhalten sind.

Moderator Jörg Meier © privat

Einen Eintrittspreis hat man ebenfalls nicht festgelegt. Auf dem Plakat zur Show ist aber zu lesen, dass von jedem erwachsenen Besucher mindestens zehn Euro erwartet werden. Meier betont, dass es sich bei der Benefiz-Veranstaltung nicht um ein reines Kinderprogramm handele, sondern eher Erwachsene die Zielgruppe seien; wobei man Kinder natürlich ebenso willkommen heißen werde.

Es wird keinen Vorverkauf geben

Sollte jemand die Hohenlindener Termin in einer Woche (aus welchen Gründen auch immer) verpassen, gibt es übrigens im Mai bereits die nächste Gelegenheit zum Besuch einer Zaubershow. Im Rahmen der „Magica 2020“, der Deutschen Meisterschaft der Zauberkunst vom 11. bis 15. Mai in Fürstenfeldbruck gibt es zusätzlich einen Galaabend im Alten Speicher in Ebersberg am 14. Mai unter dem Namen „Ebersberger Zaubernacht“. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. es handelt sich um einen Termin, der wegen der Corona-Situation schon vor zwei Jahren hätte stattfinden sollen, dann aber nun zweimal verschoben wurde.

Mehr Informationen gibt es im Internet unter kultur-in-ebersberg.de.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter