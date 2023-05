Junge Detektive auf der Suche nach Werbefallen im Alltag

Von: Jörg Domke

Buchautorin Karin Burger bei ihrer Lesung in der Grundschule Hohenlinden: In ihrem Kinderbuch „Leo, Hanna und die Werbehexen“ warnt sie vor sogenannten Werbefallen, die sowohl Erwachsene als auch Kinder erreichen sollen. © dziemballa

Alltagskompetenzen schulen: Darum geht es auch im Lehrplan der Grundschulen. In Hohenlinden lief dieser Tage dazu ein Projekt. Es ging um Werbefallen.

Hohenlinden - „Sie beobachten uns. Sie lauern überall. Die Werbehexen und ihre schlauen Katzen versuchen, Leo, Hanna und ihre Familie zu verführen. Sie verstecken sich im Internet, im Fernsehen, im Supermarkt, auf dem Spielplatz, im Baumarkt und beim Bäcker. Aber Leo und Hanna durchschauen ihre Tricks und werden zu cleveren Werbe-Detektiven. Sie ertappen sogar Mama und Papa dabei, wie sie auf die Tricks der Hexen hereinfallen“:

So beschreibt die Autorin Karin Burger die Hintergründe zu ihrem Buch „Leo, Hanna und die Werbehexen“, das sie zusammen mit May Aurin verlegte. Eine, wie es scheint ideale Arbeit, die sich in diesen Tagen gut integrieren ließ in ein pädagogisches Konzept namens „Schule fürs Leben“. Das Ziel: Die Vermittlung von Alltagskompetenzen durch Stärkung des Praxis- und Lebensweltbezugs, wie Schulleiterin Sandra Hiebl berichtet.

Wichtige Kompetenzen für den Alltag schaffen

„Die Schülerinnen und Schüler sollen lebensnah und anwendungsbezogen lernen und wichtige Kompetenzen für den Alltag erwerben“, so Hiebl in einer Mitteilung an die Ebersberger Zeitung. Die Handlungsfelder Ernährung, Gesundheit, Haushalt, Umwelt, selbstbestimmtes Verbraucherverhalten und digitales Handeln sollen auf diesen Wegen idealerweise miteinander verknüpft werden.

Umgesetzt wird das bayernweite Projekt an der Schule fächerübergreifend in der zweiten Jahrgangsstufe. Die zweiten Klassen hatten bereits eine Streuobstwiese in Kronacker besucht und frischen Apfelsaft gekostet. Außerdem wurde auch schon Schnittlauch von den Hochbeeten im Schulgarten geerntet, den die diesjährigen Drittklässler im letzten Schuljahr gepflanzt hatten.

Die Autorenlesung in dieser Woche war nunmehr auch der Startschuss für die „Vermittlung von Alltagskompetenzen“ in der zweiten Jahrgangsstufe; ganz im Sinne des aktuellen Lehrplans der Grundschulen. „Die Kinder überdenken dabei ihre Einstellungen und optimieren das eigene Handeln. Sie erkennen die Bedeutung einer wirtschaftlichen, nachhaltigen und überlegten Lebensführung, entwickeln ein Gespür für einen gesunden Lebensstil und dabei lernen, achtsam und verantwortungsvoll mit sich selbst umzugehen“, teilt Sandra Hiebl mit. So machten sich die Kinder im Anschluss an die Lesung in einem örtlichen Supermarkt auf die Suche nach eben diesen Werbehexen („bunte und teure Kaufverführer“) und enttarnten. Außerdem spürten die kleinen „Detektive“ die von Karin Burger beschriebenen Werbefeen auf, die Kinder auf regionale und biologische Produkte hinweisen. Anschließend wurden, Stichwort gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit, regionale Obstsorten für einen gemeinsamen Obstsalat eingekauft.

Autorenlesung in der Grundschule zum Auftakt

Am Tag darauf pflanzten die Grundschüler in den Hochbeeten des Schulgartens wieder heimische Gemüse- und Obstpflanzen ein. Um die Pflege der Pflanzen kümmern sich die Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen eigenverantwortlich.

Zusätzlich und zum Abschluss der Projektwoche besuchten die Mädchen und Buben den Naturlandhof Brandl, einen Bio-Landwirtschaftsbetrieb im benachbarten Pastetten. Dort wird Bio-Fleisch/Wurstwaren ebenso wie Bio-Getreide und Mehl mit höchsten ökologischen Ansprüchen erzeugt. Die Hohenlindener Schulkinder lernten neben der artgerechten Tierhaltung auch die Methoden einer achtsamen und respektvollen Schlachtung kennen. Im hofeigenen Kreislauf wird der anfallende Rindermist kompostiert und dient schließlich als Grundlage für das Futter der eigenen Tiere.

Sandra Hiebl: „Als Umweltschule ist es für uns besonders bedeutsam, unseren Schülerinnen und Schülern solche natürlichen, biologischen Prozesse aufzuzeigen, sodass sie erkennen, wie wichtig es ist, die Natur wertzuschätzen, im Einklang mit ihr zu leben und vor allem auf Qualität und Regionalität beim Kauf von Lebensmitteln zu achten, um ein nachhaltiges und gesundes Leben zu führen“.

Finanziert wurde die Projektwoche von der Regierung von Oberbayern.

Hintergründe und weitere Kontakte

Weitergehende Informationen zu dieser Thematik gibt es online unter folgenden Adressen:

https://www.youtube.com/watch?v=YmhZ8ftHZXU https://www.werbehexen.de/

