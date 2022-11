Hohenlinden 2000: Martin Hubner gibt Vorsitz ab

Von: Jörg Domke

Teilen

Geschichtlich seit eh und je interessiert: Martin Hubner, der als Vorsitzender bei Hohenlinden 2000 aufhört. © jödo

Er half dabei mit, dass die Hohenlindener die eigene Geschichte wiederentdeckten. Der langjährige Vorstand des Vereins Hohenlinden 2000, Martin Hubner (79), hört auf.

Hohenlinden – Ein kleines Mädchen steht auf einem kleinen Hügel und blickt traurig auf ein Feld voller Leichen. Es ruft nach der Mama. Doch niemand ist mehr da, der noch helfen könnte. Niemand. Bis auf einen berittenen Soldaten, der sich erbarmt. Der sich schließlich das Kind schnappt, vor sich auf den Sattel setzt und, zwischen den Leichen hindurch, ins Dunkle reitet.

Diese Schlussszene aus dem Theaterstück „Knechte der Schlacht“, mit dem die Gemeinde Hohenlinden vor nun auch schon 22 Jahren die Schlacht von 1800 aus dem Blickwinkel der einfachen Leute aufarbeitete, ist Martin Hubner, einer der wenigen reitenden Darsteller des einstigen Laienensembles, bis heute nicht nur in Erinnerung geblieben. Noch immer, verrät er, erzeuge jener ergreifende Moment beim Erzählen eine Gänsehaut. Mache sie doch in aller Emotionalität und Ergriffenheit deutlich, was es bedeute, sich in einem Krieg zu befinden und mit den Folgen eines Völkergemetzels konfrontiert zu sein.

Die Schrecken des Krieges rüttelten auf

Autor und Regisseur Martin Winklbauer hatte Richard Pointner, der damals eine tragende Rolle als Knecht spielte, zudem einen Monolog ins Drehbuch geschrieben, an den sich Hubner ebenso gut erinnert. Es sei, mit Blick auf das Schlachtfeld am 3. Dezember 1800 bei Hohenlinden, nichts mehr da, was noch irgendeinen Wert habe, beklagt der gebeutelte Landarbeiter.

„Das war etwas, das damals viele Theaterbesucher ergriffen hat. Und mich auch“, gesteht Hubner, der in ein paar Wochen seinen 80. Geburtstag feiern wird. „Hohenlinden hat damals seine Geschichte entdeckt“, ist sich der ehemalige Gemeinderat bis heute sicher. Die künstlerische Aufarbeitung, an der viele hundert im Dorf direkt oder indirekt beteiligt waren, habe nicht nur das Bewusstsein allgemein für den Wert eines Frieden geschärft, sondern nach seiner Erfahrung auch einen Zusammenhalt im Ort erzeugt, der bis heute anhalte. „In der aktuellen Mitgliederzahl von knapp 100 im Verein Hohenlinden 2000 kommt das meiner Meinung deutlich zum Ausdruck“, so Hubner dieser Tage in einem Gespräch mit der EZ anlässlich der bevorstehenden Jahreshauptversammlung. Die findet traditionell immer am Jahrtag der Schlacht mit einer Gedenkfeier am Denkmal statt und wird danach im Saal mit allen nötigen Regularien fortgesetzt.

Nachfolger dürfte bereits feststehen

Diesmal steht Besonderes an, denn Hubner wird sich nach zwölf Jahren an der Spitze nicht mehr zur Verfügung stellen. Geplant ist, so es das Plenum wünscht, dass Ludwig Maurer (Bürgermeister) die Klubführung übernimmt und er Vize wird.

Dass sich Martin Hubner überhaupt im Verein seit seiner Gründung am 25. Juli 1996 engagiert, hat viel auch mit eben diesem einst neu erweckten Bewusstsein für die eigene Geschichte zu tun. Erster Vorstand wurde damals Alfons Nagl, der sich wie kein anderer ins Zeug legte, als der Beschluss fiel, im Jahr 2000 das Jubiläum der Schlacht würdigt zu feiern.

Aufmerksam gemacht hatte die Hohenlindener einst der Ebersberger Manfred Bergmeister, der im Frühjahr 1995 bei einer Veranstaltung in Wasserburg einer kleinen Hohenlindener Delegation davon berichtete, dass da demnächst, in fünf Jahren, ein großes Fest anstehe. „Keiner von uns hatte das auf dem Schirm“, erinnert sich Hubner, der der Hohenlindener Besuchsgruppe in Wasserburg angehörte. „Von der Schlacht wussten wir alle nicht viel. In Hohenlinden gab es dazu auch fast nichts bis auf einen Schrank im ersten Stock des Schulhauses“, so Hubner, Dort hatte man ein paar Fundstücke deponiert, die einst Schulleiter Wolfgang Schierl zusammengetragen hatte.

Doch dann nahm die Aufarbeitung im Jahr 2000 Fahrt auf. Ein Theaterspiel war Nagls Idee. Autor Martin Winklbauer, der nur per Zufall von Hohenlinden erfuhr, erwies sich im nachhinein als echter Glücksfall. „Anfangs war ich sehr skeptisch“, gesteht Hubner, doch die wich letztlich einer großen Begeisterung. Immerhin gelang es, würdevoll ein Kriegsgeschehen aufzuarbeiten, bei dem es schließlich um die Erinnerung an eine Kriegsniederlage ging.

„Ihr braucht etwas, wo die Leute stehen bleiben werden“, riet einst Bergmeister, Ehrenbürger von Ebersberg. Ein Gedankenspiel, ein Brunnen am Rathaus, wurde schnell verworfen. Herauskam stattdessen das Denkmal zur Schlacht zwischen Hohenlinden und Kronacker. Ein Standort, der übrigens auf einen Vorschlag von Martin Hubner zurückging. „Er lag direkt neben meinem früheren Schulweg“, berichtet Hubner, der früher ein Zeit lang in Kronacker wohnte.

Was auch benötigt wurde, war ein Verein. Erstens, um die inzwischen entstandenen Idee in die Tat umzusetzen und, zweitens, um eine finanzielle Basis für das alles zu legen.

Der Verein stand finanziell immer auf eigenen Füßen

Letzteres glückte ideal. Nie, sagt Hubner, habe man Gelder der Kommune annehmen müssen. Und darauf sei man bis heute stolz. Auch nicht beim Museum, das Jahre nach dem Jubiläumsjahr 2000 entstand und immer mehr wuchs.

In die Vereinssatzung hatte man damals auf Nagls Drängen, wie üblich, auch den Vereinszweck genau definiert. Man sei, hieß es damals, da zur Erforschung und Darstellung der Geschichte der Schlacht, aber auch zur Förderung der Heimatforschung und zur Verbesserung des Europagedankens.

Letztere Formulierung, so gibt Hubner gerne zu, habe ihn damals bei der Gründung gestört. „Das klang mir irgendwie ein paar Nummern zu groß“. Heute sieht das Architekt und Diplom-Ingenieur ganz anders: „Alfons Nagl war nicht nur jemand, der gut auf andere Menschen zugehen und sie zugleich für etwas begeistern konnte. Er war auch ein Visionär.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.