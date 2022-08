Ursache gefunden: Ameisen verseuchen Hohenlindener Trinkwasser

Von: Jörg Domke

Kostbares Gut: Trinkwasser. In Hohenlinden weiß man inzwischen, was die Ursache für die bakterielle Versorgung war: tote Ameisen © Christin Klose/dpa

Die Ursachensuche ist beendet: Man ist sich sicher, den Grund für die bakteriellen Verunreinigungen des Hohenlindener Trinkwassers gefunden zu haben. Es geht um tote Ameisen.

Hohenlinden – In diesen Tagen bekamen alle Hohenlindener Haushalte hellblaue Post von ihrer Gemeindeverwaltung. Thema: Das Trinkwasser. Und darin die von vielen schon lange ersehnte Antwort auf die Frage, warum es seit Wochen eine Verkeimung des Hohenlindener Trinkwassers mit Coliformen Bakterien gegeben hat.

Im Zuge einer nicht ganz einfachen und daher besonders aufwendigen Ursachenforschung hat man mittels einer Kamera im Bereich des Brunnens III (der liegt im Forst nicht weit weg von der B 12 etwa in Höhe des Rasthauses) in einer längst stillgelegten Messstelle ein größeres Vorkommen toter Ameisen entdeckt. Dieser Messpunkt liegt etwa acht Meter südlich des eigentlichen Brunnens. Der mit Kameratechnik untersuchte Pumpsumpf in einer Tiefe von gut fünf Metern sei voll von toten Insekten gewesen, heißt es auch auf der Homepage der politischen Gemeinde unter www.hohenlinden.de. Die inaktive Messstelle diente der Überwachung von Pumpversuchen bei der erstmaligen Errichtung des Brunnens. Inzwischen habe man bereits mit der Reinigung und einem Rückbau der Messstelle begonnen, so Bauamtsleiterin Beatrice Huber auf Nachfrage der Ebersberger Zeitung.

„Blauer Brief“ an alle Haushalte

Wasserwirtschaftsamt Rosenheim, Gesundheitsamt Ebersberg und Gemeinde Hohenlinden gehen nach Worten Hubers davon aus, dass die Ursache der Verkeimung auf genau diese Situation zurückzuführen sei. Die nun gewählte Vorgehensweise sei mit den beteiligten Stellen abgesprochen und auch genehmigt worden. Der Brunnen selber sei optisch in Ordnung und ohne sichtbare Verunreinigungen.

Abteilungsleiterin Beatrice Huber betonte, dass der Brunnen III den gleichen Grundwassersee anzapfe wie der benachbarte Brunnen des Versorgungsverbundes der Gemeinden Anzing/Forstinning und Forstern im Forst. Aufgrund der lokal sehr begrenzten Ursache für die Verunreinigung des Hohenlindener Trinkwassers bestehe nach Auskunft der Fachleute für das Trinkwasser der Nachbargemeinden keinerlei Gefahr, so Huber.

In einem Pumpsumpf zahllose tote Insekten gefunden

Gleichwohl wird es noch eine Weile aus Gründen der Sicherheit bei einer Abkochverfügung, die formell seit 13. Juli besteht, für alle Hohenlindener bleiben. Die letzten Nachbeprobungen des Leitungsnetzes vom 12. August durch das Ingenieurbüro Blasi/Busse aus Eiching/Ammersee seien in Ordnung gewesen, so Huber. Für eine Aufhebung der Verfügung durch das Gesundheitsamt müssen aber an gewissen Endstellen bestimmte Chlorwerte erreicht sein. Huber rechnet damit, dass im Idealfall noch in dieser Woche die Abkochverfügung aufgehoben werden könnte. Man werde zeitnah über alle zur Verfügung stehenden Medien informieren.

Die Chlorung selber werde man noch bis mindestens 9. September fortsetzen. Sie sei nach wie vor wichtig, um die Verunreinigungen, die über den Brunnen in das Leitungsnetz gelangten, nachhaltig zu beseitigen. Wörtlich heißt es: „Wir weisen nochmals darauf hin, dass die Desinfektion des Leitungsnetzes im zulässigen Rahmen ... durchgeführt wird. Gesundheitliche Bedenken bestehen nicht.“ Erst wenn die weiterhin laufenden Beprobungen positive Signale sendeten, sei also mit einer Aufhebung der Chlorung zu rechnen.

Chlorung und Abkochverfügung bleiben bestehen

Bis dahin werde weiter regelmäßig untersucht. Bis dahin werde die Hohenlindener Trinkwasserversorgung auch weiterhin über den Notverbund der Mittbachgruppe erfolgen; und zwar für alle Haushalte in allen Gemeindeteilen.

