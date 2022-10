An Ideen wirklich kein Mangel: Viel Fantasie für Fantasy

Von: Jörg Domke

Teilen

Saskia Stanner mit ihrem neuesten, inzwischen achten Buch: Mit „Höllenflügel“ betritt die 26-Jährige wieder das Segment Fantasy. © jödo

An Fantasie fehlt es Saskia Stanner nun wirklich nicht. Ihr Gendre: Fantasy-Romane. Inzwischen gibt es bereits acht davon. Und Band 9 ist auch schon zur Hälfte fertig.

Hohenlinden – Yasmin ist eine Elfe. Und mit anderen Elfen so langsam erwachsen geworden. Mit 18 werden sie alle zu einem Treffen geladen: Die Elfen sollen am Ende ihrer Kindheit Flügel bekommen. Für Yasmin sind schwarze Flughilfen vorgesehen. Doch plötzlich kommen unter den jungen Fabelwesen Gerüchte auf: Sagt die Frage der Flügel etwas aus über die Person?

Darüber und was danach passiert: Das ist Inhalt des neuesten Fantasy-Romans der jungen Hohenlindenerin Saskia Stanner. Inzwischen hat die 26-Jährige ihr bereits achtes Werk vorgelegt, nachdem sie ihre Reihe über eine Eisprinzessin auf dem Weg zurück nach Hause („Ein Pfad aus Eis und Liebe“; „Ein Reich aus Schnee und Verrat“) abgeschlossen hatte und nun mit dem Buch „Höllenflügel“ eine neue, zweiteilig angelegte Reihe an den Start gebracht hat.

„Höllenflügel“ ist Band eins eines neuen Zweiteilers

Ist man anders, weil die Farbe der Flügel anders ist? Man könnte das auch als eine verdeckte Botschaft interpretieren, dächte man beispielsweise an gesellschaftliche Fragestellungen etwa zu Diskriminierungen oder gar Rassismus. „Das war nie mein Ziel“, präzisiert die junge Autorin bei einem Besuch in der Redaktion der Ebersberger Zeitung, wenngleich sie auch betont, das jeder Leser und jede Leserin letztlich eigene Schlüsse ziehen sollte.

Ihr Studium (Medien und Politik sowie globale Kommunikation) hat Saskia Stanner inzwischen schon vor gut einem Jahr abgeschlossen. Nach vier Monaten in einer Erdinger Buchhandlung hat Saskia Stanner heuer im Mai ein Volontariat in einer großen Digital-Werbeagentur begonnen. Dort hat man sich darauf spezialisiert, für Kunden unterschiedlichster Art Homepages und Blogs zu schreiben bzw. zu gestalten. Also auch etwas, was mit Schreiben zu tun hat, dem nach wie vor ganz großen Hobby der jungen Frau. Zwischen Fantasy-Romanen und Werbetexten, sagt sie, liege natürlich ein ganz große Bandbreite. Aber genau darin sieht Saskia Stanner zurzeit eher ein Privileg.

Studium inzwischen abgeschlossen. Jetzt Volontärin

Der achte Roman ist wieder im Print-on-Demand-Verfahren entstanden. Zu deutsch: Das Buch wird in der Regel erst dann gedruckt, wenn eine Bestellung in einem Buchladen bzw. online vorliegt. Maximal dauert es von Bestellung bis Auslieferung 14 Tage, in den meisten Fällen geht es aber auch deutlich schneller.

„Höllenflügel“ ist mit 280 Seiten im Taschenbuchformat verhältnismäßig lang geworden. „Über 10 000 Wörter mehr als sonst“, sagt die Hohenlindenerin, deren Tatendrang ungebremst zu sein scheint. Der Fortsetzungsteil sei bereits auch schon zur Hälfte fertig. Wenn alles gut laufe, sagt sie, könne der im Mai oder Juni nächsten Jahres auf den Markt kommen.

Und danach? „Im Hinterkopf gibt es genug Ideen“, heißt es. Was dann genau nachfolgen wird, ist aber noch ungewiss. „Vielleicht gehe ich mal weg von Fantasy“, sagt Saskia Stanner.

„Höllenflügel“ markiert chronologisch sozusagen eigentlich die Anfänge der Autorin im Jahr 2012. Damals sei der Fantasy-Roman aber vielfach von ihr und auch externen Fachleuten überarbeitet worden. „Höllenflügel“ sei daher so etwas wie das persönliche Herzensprojekt geworden. Ein Roman, mit dem eigentlich alles begann (ISBN: 9 783 756 815 852).

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter