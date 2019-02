Landwirte zum Volksbegehren: Alles gut, aber „so bitte nicht!“

Landwirte und Maschinenring wollen aufklären - über ihre Sichtweise auf das Volksbegehren „Rettet die Bienen“.

Hohenlinden – Zum Volksbegehren „Rettet die Bienen“ hat der Maschinen- und Betriebshilfsring Ebersberg/ München-Ost gemeinsam mit der Kreisgruppe des Bayerischen Bauernverbands eine Infoaktion gestartet. Mitglieder beider Organisationen beteiligen sich daran und informieren in den einzelnen Gemeinden des Landkreises die Bürger über Stände an den Rathäusern oder dem Verteilen von Flyern an die Haushalte. In Hohenlinden war dazu eine Gruppe von zehn ortsansässigen Landwirten am Rathaus.

Ebenso in Vaterstetten haben Landwirte mit einem Stand vor dem Rathaus Bürger informiert, teilt der Maschinenring mit. Für viele Landwirte wirke der Gesetzesvorschlag sehr einseitig und wenig durchdacht.

„Das Grundanliegen des Volksbegehrens ist absolut unterstützenswert, denn eine intakte Natur und der Erhalt der Artenvielfalt sind langfristig auch die Basis der landwirtschaftlichen Produktion“, sagt Josef Winkler, Geschäftsführer des Maschinenrings. In diesem Sinn gehe es nicht darum, etwas pauschal abzulehnen, sondern um die Art und Weise des Vorgehens, deshalb die Forderung: „So bitte nicht!“.

Wenn der Großteil der Bevölkerung über den sehr kleinen Anteil der Landwirte Vorschriften beschließe, ohne sich selbst auf vergleichbare Verpflichtungen einzulassen, sei dies sehr einseitig. Und es werde damit ein Gefühl von Fremdbestimmung ausgelöst.

Winkler: „Mit dieser Aktion wollen die Landwirte mit der Bevölkerung in den Dialog treten und über die Auswirkungen der Forderungen des Volksbegehrens informieren. Auf Augenhöhe miteinander zu sprechen, und vor allem eben miteinander zu sprechen, darin sehen wir den Schlüssel für die anstehenden Herausforderungen.“ Es sei anzunehmen, dass vielen nicht bewusst ist, was mit der Eintragung in die Unterschriftenliste genau unterstützt werde, meint Winkler, weil die Überschrift des Volksbegehrens nur ein Grundanliegen nennt: „Rettet die Bienen“.

Erst bei der Durchsicht des Gesetzentwurfes werde die weitreichende Bedeutung für die Landwirtschaft überhaupt erst klar. ez