Eddy (2) bricht in Teich ein und liegt wie leblos im Wasser - Verzweifelte Eltern geben Hoffnung nicht auf

Von: Armin Rösl

„Eddy hat gekämpft und überlebt“: Das sagen seine Eltern über den Zweijährigen, der im Gartenteich fast ertrunken ist. Wegen des Sauerstoffmangels im Gehirn hat der Bub einen Hirnschaden mit Lähmung erlitten. © Privat

Eddy, ein zweijähriger Bub, ist in Hohenlinden in einen Gartenteich eingebrochen und blieb wie leblos im Wasser liegen. Kurze Zeit später kam er eine Klinik und wurde an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Seitdem kämpfen der Bub und seine Familie.

Hohenlinden – Andreas Altmann sagt: „Es war eine sch... Verkettung von Missverständnissen.“ Am späten Vormittag des 8. Januar, draußen lag Schnee und der kleine Teich im Garten der Familie Altmann in Hohenlinden war zugefroren, ging der zweijährige Eddy nach draußen zu zwei seiner Geschwister. Die fuhren mit dem Schlitten auf dem Hof herum, erzählt der 42-jährige Vater. Doch zu ihnen sei Eddy gar nicht gegangen, wie er gedacht hatte. Sondern zum Teich.

Als das Unglück passierte: Vater kocht Mittagessen, Mutter stillt Baby

Er selbst, berichtet Altmann, habe in der Küche mit der großen Tochter Mittagessen gekocht, seine Frau stillte und fütterte – ebenfalls im Haus – die einjährige Carly. Als plötzlich die elfjährige Tochter Zoe ins Haus gelaufen kam und hysterisch schrie, erzählt Andreas Altmann. Er rannte nach draußen und sah, dass Eddy im Teich eingebrochen und leblos unter Wasser war.

Ein Bild von Eddy vor dem Unglück. © Privat

Nachdem er seinen Sohn herausgezogen hatte, setzte er den Notruf ab. Gleichzeitig versuchte die Mutter, Cindy Altmann-Haupt (32), ihren Sohn wiederzubeleben. Unter laufender Reanimation wurde er kurze Zeit später mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Großhadern geflogen und dort an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen, erzählen die Eltern. „Eddy hat gekämpft und überlebt.“

Bub erleidet Hirnschaden wegen Sauerstoffmangels

Aufgrund des Sauerstoffmangels im Gehirn, den der zweijährige Bub erlitten hat, lautet die Diagnose: hypoxischer Hirnschaden mit Lähmung rechts, berichten die Eltern. Derzeit befindet sich ihr Sohn in einem vegetativen Zustand mit Schlaf-Wachzyklus und wird über eine Magen-Darm-Sonde ernährt. Auf Außenreize reagiere er kaum und er entwickle eine Spastik.

Eddy liegt mittlerweile in der Rehaklinik Vogtareuth, die Heilungsaussichten sind ungewiss. Momentan werde er auf Medikamente eingestellt, außerdem erhalte er Physio- und Logotherapie, erzählen Cindy und Andreas Altmann. Beide haben vor einigen Tagen begonnen, nach anderen Therapiemöglichkeiten zu suchen und sind im Internet auf die Hyperbare Sauerstofftherapie (HBO) gestoßen. Sie „ist eine medizinische Behandlungsmethode, bei der 100 Prozent reiner Sauerstoff unter Zuhilfenahme von Überdruck am gesamten Körper kontrolliert über genau definierte Zeiträume eingeatmet wird“, schreibt die Uniklinik Düsseldorf auf ihrer Homepage.

Die gesamte Familie: Cindy Altmann-Haupt und Andreas Altmann mit ihren sechs Kindern. © Privat

Familie Altmann hat sich mit dem Klinikum in Verbindung gesetzt, um Schritte für eine mögliche Sauerstofftherapie zu besprechen. Allerdings wird diese von den gesetzlichen Krankenkassen nicht bezahlt, informiert die Uniklinik weiter, weil HBO als Behandlungsmethode in der vertragsärztlichen Versorgung nicht zugelassen sei. Ein Patient muss die Behandlung selbst bezahlen. „Wir kämpfen um eine Einzelfallentscheidung der Krankenkasse, in Absprache mit der Klinik Düsseldorf“, berichtet Cindy Altmann.

Kind wäre fast ertrunken: Eltern wollen nach jedem Strohhalm greifen

„Wir sind dankbar und froh für die Therapien, die in Vogtareuth angeboten und gemacht werden“, sagt die Mutter. Dennoch wollen sie und ihr Mann nach jedem Strohhalm greifen, den es gibt, um ihrem Kind alle Chancen auf eine bestmögliche Zukunft zu bieten. Dazu gehört ihrer Meinung nach die HBO. Unter dem Druck mit hundertprozentigem Sauerstoff könnten Gehirnzellen angeregt werden sich zu regenerieren oder neue Zellen zu bilden. Bei ihren Recherchen im Internet sind Cindy und Andreas Altmann auf einen Arzt in New Orleans (USA) gestoßen, der ein zweijähriges Mädchen, das ebenfalls beinahe ertrunken wäre und in ähnlichem Zustand wie Eddy gewesen sei, mit HBO behandelt hat. Mittlerweile lerne es wieder Treppensteigen. Mit dem Arzt in Amerika haben die Altmanns ebenfalls Kontakt aufgenommen.

Unglücksort: Der Teich ist mittlerweile abgelassen. © Privat

Um eine entsprechende Therapie (ob in Düsseldorf oder in den USA) bezahlen zu können, haben Cindy und Andreas Altmann auf der Internet-Crowdfunding-Plattform GoFundMe eine Spendensammelaktion gestartet. Als Zielsumme haben sie anhand von Berechnungen, die sie im Vorfeld gemacht haben, 50 000 Euro eingegeben. Nach den ersten zwei Tagen sind über 14 000 Euro eingegangen (Stand: 8. Februar, 14 Uhr). „Wir sind unglaublich dankbar über diese Hilfsbereitschaft“, sagen Cindy und Andreas Altmann. „Eddy ist schon jetzt ein Wunderkind, weil er überhaupt noch lebt“, sagt der Vater.

Anhand der Fußspuren im Schnee und anhand von Playmobilfiguren, die herumlagen, konnten die Eltern nach dem Unglück in etwa rekonstruieren, was an jenem 8. Januar passiert war: „Eddy ist erst zu den Spielgeräten im Garten gelaufen, dann zum Teich. Auf der kleinen Eisfläche lagen Playmobilfiguren, die er vermutlich holen wollte“, sagt der Vater. Dabei ist Eddy eingebrochen. Andreas Altmann hat den kleinen, etwa 70 Zentimeter tiefen Teich mittlerweile komplett abgelassen. „Er wird mit Steinen gefüllt“, sagt Cindy Altmann. Damit so etwas nie wieder passieren kann, fügt ihr Mann hinzu.

Crowdfunding

Die Spendensammelaktion für die Hyperbare Sauerstofftherapie für Eddy ist hier eingestellt. In der Suchfunktion dann die Begriffe „Eddy Hohenlinden“ eingeben.

