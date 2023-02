Bürgerliche und SPD schlagen Windrad für Hohenlinden vor

Von: Jörg Domke

Windräder sollen sich bald auch auf Hohenlindener Flur drehen. © Schlaf

Kommt die Gemeinde nun in Zugzwang? Bürgerliche und SPD wollen für Hohenlinden den Bau eines Windrades forcieren. Der Rat debattiert am Montag.

Hohenlinden – Die Umsetzung der auf Kreisebene propagierten Energiewende bis 2030 auf lokaler Ebene: Bislang blieb diese Debatte in der Gemeinde Hohenlinden gewissermaßen noch in den Anfängen stecken, sieht man einmal von diversen privaten Initiativen und ein paar Photovolatik-Projekten auf gemeindlichen Einrichtungen sowie eine größere Freiflächenanlage in einer ehemaligen Kiesgrube nahe der Hochstraße ab.

Letztere ist auch noch nicht einmal in Betrieb. Nun soll aber mehr Bewegung in die Sache kommen. Der Gemeindeverwaltung in Hohenlinden liegt ein gemeinsamer Antrag der Bürgerlichen und der SPD (beide zusammen repräsentieren allerdings lediglich drei Mandatsträger im aktuellen Gemeinderat) vor. Es geht um die Errichtung und den Betrieb eines ersten Windrads auf Hohenlindener Gemeindegebiet.

Antrag wird am Montag öffentlich im Gemeinderat debattiert

Auf Nachfrage der EZ hieß es aus dem Rathaus, dass der Antragsteller auch schon einen konkreten Vorschlag für einen Standort unterbreitet habe; nämlich eine gemeindeeigene Fläche im Süden, genannt Lippnfeld.

Antragsteller nennen auch ein konkrete Fläche, die sie für geeignet halten

Ob das wirklich alles so schnell gehen kann wie womöglich von den Antragstellern erhofft? Die rechtlichen Rahmenbedingungen zum Bau und Betrieb einer solchen Anlage seien nach wie vor alles andere als einfach, hieß es gestern sinngemäß aus dem Bauamt. Daher soll es am Montag, 27. Februar, wenn sich der Rat öffentlich (Beginn: 19 Uhr, Wendlandhaus) mit dem Thema befassen wird, insbesondere darum gehen, zunächst über die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen zu informieren und eine inzwischen vorliegende Windpotenzialanalyse vorzustellen. „Da sind insgesamt sehr viele Regularien einzuhalten“, so Bürgermeister Ludwig Maurer. Unter anderem müsse es auch darum gehen, sich mit den Nachbarkommunen abzustimmen.

