Der Glanz kehrt nach und nach zurück in die alte Kirche in Kronacker

Lena Küfner bei ihrer filigranen Arbeit am Altar in der Filialkirche Kronacker.

Sanierung läuft wohl noch bis ins nächste Jahr

Die Filialkirche Kronacker gilt als die Wiege des Christentums in der Region Ebersberg und Erding. Ihre historische Bedeutung ist unbestritten. Als frequentierter Versammlungsort für Gottesdienste hat sie ihre Bedeutung schon lange verloren. Zurzeit wird sie aufwendig saniert. Ein Abschluss ist 2023 in Sicht.

Hohenlinden – Vor dem Haupteingang des kleinen Kirchleins in Kronacker (Gemeinde Hohenlinden) lässt gerade ein Handwerker eine Kreissäge kreischen. Er schneidet Holz zu, das er später einbauen wird in eine Treppe, die auf die Kanzel im Innern führt. Sicher benutzbar ist die Stiege seit vielen Jahren schon nicht mehr. Engagierte Vertreter des Pfarrverbandes Tading, hier insbesondere Kirchenpfleger Josef Gallenberger und Mesnerin Gertraud Oskar, kämpfen schon seit Jahrzehnten darum, dass unter anderem auch die hölzerne Treppe hergerichtet wird. Nun scheint man auf der Zielgeraden zu sein. „Ich bin noch in dieser Woche fertig“, sagt der hierfür eingesetzte Handwerker. Es müsste schon Außergewöhnliches geschehen, sollte er mit dieser Aussage falsch liegen.

Das Kreischen der Säge dringt unmittelbar hinein in die alte Kirche; eine der ältesten weit und breit, wie man in Kronacker nicht ohne einen gewissen Stolz immer mal wieder betont. Innendrin geht es, akustisch, beschaulicher zu. Ein Team junger Fachleute der Firma Neubauer Restaurierungswerkstätte aus Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) arbeitet schon seit vielen Wochen hoch konzentriert, wie es scheit, daran, etwa den Hauptaltar oder die beiden nebenaltare wieder in dem Glanz und dem Prunk erstrahlen zu lassen, den es mal gab vor langen, langen Zeiten. Das Unternehmen gilt nach eigenen Angaben als führend auf dem Sektor der Restaurierungen von sakralen und profanen Kunst- und Kulturgütern in Deutschland.

Junges Team verwendet alte Techniken

Der Hochaltar, das Prunkstück des Gotteshauses ganz nah an der heutigen Landkreisgrenze zu Preisendorf (Landkreis Erding), ist gerade in seinen Einzelteilen zerlegt. Am gemauerten Sockel blätterte zuletzt der Putz ab. Frei zu sehen sein wird er künftig nicht mehr. Eine hölzerne Umhüllung ist bereits da und wird von den jungen Restauratoren gerade liebevoll verziert. Dabei kommt nicht nur Farbe ins Spiel, sondern auch Blattgold. „Alles, was alt war und noch erhalten werden konnte, wird auch erhalten“, versichert Gallenberger. Ohne dessen Engagement in den letzten mindestens zehn Jahren (und das einiger Mitstreiter im Pfarrverband Tading, wozu auch Hohenlinden gehört) wäre die Kirche in Kornacker womöglich längst dem Verfall preisgegeben worden. Der Preisendorfer fügt an, dass man nur das austausche, was von den Spezialisten nicht mehr erhalten werden könne.

Hochkonzentriert ist Lena Küfner bei der Arbeit. Fragt man die 24-Jährige nach ihrem Beruf, heißt die Antwort: Vergolderin. Sie wäre früher, in den 70er Jahren bei heiteren Beruferaten mit Robert Lembke (Was bin ich?) im Fernsehen, sicherlich eine Kandidatin für den Höchstgewinn gewesen: 50 D-Mark. In aller Ruhe und mit einem ruhigen Händchen führt sie einen breiten Pinsel über eine hölzerne, künftige Seitenwand des Altars. Auf den feinen Borsten befindet sich aber keine Farbe, sondern 22,5-Karat-Blattgold. „Ich liebe es, Altes zu bewahren und traditionelle alte Techniken anzuwenden“, sagt sie und strahlt dabei. Auch die ständige Fragerei des Reporters bringt sie nicht aus der Ruhe.

Altar ist zurzeit in seine Einzelteile zerlegt

Damit das Gold, geliefert von einer Fachfirma aus dem fränkischen Schwabach, auch wirklich so lange wie möglich an der Altarwand haften bleibt, hat sie vorher einen Kreidegrund aufgetragen, einen Polimentuntergrund geschaffen, also einen feinen, aufwendig vorbereiteten und geleimten Ton. „Aufgrund seiner Fettigkeit und der Saugwirkung haftet Blattgold fest auf dem Untergrund. Dieser Ton wurde schon seit dem Mittelalter verwendet und wird noch heute benutzt“, lesen wir dazu im Internetlexikon wikipedia. Ein Wasser-Ethanol-Gemisch kommt ebenfalls in Einsatz. Eine Art Bindemittel. „Der Untergrundaufbau ist sehr zeitraubend“, sagt auch Josef Gallenberger, der nach wie vor regelmäßig vorbeischaut und gerade besonders das Geschick des zumeist weiblichen Restauratorenteams bewundert.

Wie lange die Arbeiten an den Altaren noch dauern werden? Lena Küfner traut sich keine Prognose abzugeben. Und auch Gallenbergberg ist vorsichtig. Wenn’s heuer noch klappen sollte, so hört man heraus, dann wäre alle Beteiligten zufrieden.

Wann das Gotteshaus wieder zu sakralen Zwecken benutzt werden kann, ist eine andere Frage. „Vielleicht im nächsten Jahr“, sagt der Kirchenpfleger nicht minder zurückhaltend. Schließlich geht es hier nicht nur um den Hochaltar, sondern auch um die neue Bestuhlung. Die alten Bänke wurden, wie schon mal berichtet, ausgetauscht und ersetzt gegen Gestühl aus Aschau/Chiemgau, das man in einem Depot der katholischen Kirche in Neumarkt/Veit fand und nun Stück für Stück restaurieren lässt. Ein Teil ist schon fertig und lagert bereits im Hauptschiff.

Ersatzbeschaffungen aus einem Kirchendepot in Neumarkt/St. Veit

Aus Neumarkt kommt auch eine alte, ebenfalls restaurierungsbedürftige Madonnenfigur, die Pfarrer Christoph Stürzer (Maria-Tading) dort entdeckte. Sie soll künftig die Altarspitze zieren. Dort, wo bislang „der Auferstandene“ seinen Ehrenplatz hatte. Streng genommen dürfte er dort nur von Ostern bis Pfingsten bleiben. In Kronacker aber sah man das jahrzehntelang offenbar nicht so eng.

+ Alte Kirchenbänke aus einem Depot. Sie werden im Kronacker wieder zum Einsatz kommen. © Dziemballa

Was besonders auffällt: Viele Jahre lang präsentierte sich die Kirche in Kronacker als ein eher dusterer Ort mit dunkel gewordenen, mitunter feuchten, schimmelüberzogenen Wänden. Nachdem die Außensanierung inzwischen abgeschlossen ist und die Innenarbeiten weit fortgeschritten sind, strahlt das Kirchlein St. Johannes (2018 feierte man das 1250-Bestehen des Kirchenstandorts) Hellig- und Freundlichkeit aus. Schon jetzt könne man sich in der Fantasie vorstellen, wie es einmal im Endzustand sein werde, strahlt auch Gertraud Oskar, seit 22 Jahren Mesnerin in Kronacker. Mit dem Kirchenpfleger hofft die Kronackerin, dass die Arbeiten nun zügig zu Ende gehen werden. Die Kirche soll dann unter der Woche für Andachtsuchende und Kulturinteressierte frei zugänglich werden. Deshalb wurden auch schon Gitter zum Hauptteil und zur Empore installiert.

+ Aktueller Blick in die Filialkirche Kronacker, wo schon seit Jahren Sanierungsarbeiten laufen © Dziemballa

Die beiden wissen übrigens nur zu gut, dass die nun schon seit Jahren laufenden Sanierungen und Restaurierungen in Kronacker gerade noch rechtzeitig von der Diözese genehmigt worden waren, auch wenn man zuvor im Team jahrelang dafür gekämpft hatte. Aus heutiger Sicht würde man eine solche Investition in einen Bau, der nur ab und an für Gottesdienste hergenommen wurde, mit Sicherheit nicht mehr in die Wege leiten.

