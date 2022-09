Die Rittersleut von Regeldorff: Hohenlindender Pfadfinder im Sommerlager

Von: Sabine Heine

Die Kriegsbemalung haben sie fürs Gruppe © abgelegt: Die Hohenlindener Pfadfinder in ihrem Sommerlager. Foto: Impeesa

Das war spannend und aufregend: Die Hohenlindener Pfadfinder haben ihr diesjähriges Sommerlager in der Nähe von Regensburg aufgeschlagen und dabei richtig viel erlebt.

Hohenlinden – In der letzten Augustwoche machten sich rund 40 Pfadfinderinnen und Pfadfinder des Stamms Impeesa Hohenlinden mit dem Bus auf ins diesjährige Sommerlager. Ziel war Burg Regeldorff in der Nähe von Regensburg, die von einem gemütlichen Pfadfinder-Zeltplatz umgeben ist. Passend zum Sommerlagerplatz lautete das Motto „Rittersleit von Regeldorff“. Kurz nach der Ankunft packten alle mit an und trotz regnerischem Wetter standen schon bald alle Schlafzelte und ein großes Gemeinschaftszelt. Am darauf folgenden „Markttag“ konnten die Kinder und Jugendlichen an ihren künstlerischen Fähigkeiten arbeiten. Es gab eine Gold- und eine Waffenschmiede, eine Schreibstube und einen Stand für Kriegsbemalung.

Auch die motorischen Fähigkeiten durften nicht zu kurz kommen und so konnten sie ihr Können auch im Bogenschießen und im Ballspiel testen.

Am dritten Tag wurde Regensburg erkundet. Dabei fanden die Kinder und Jugendlichen mehr über die Stadtgeschichte heraus und eroberten auch den ein oder anderen Süßigkeiten-Shop.

Schatzsuche, Party und mehr

Der nächste Tag stand ganz im Zeichen der verschiedenen Pfadfinder-Stufen. Die Wölflinge (7-10 Jahre) verbrachten einen Tag an der Regen, wo sie sich die Zeit mit Spielen vertrieben. Zum Abend hin meisterten die Wölflinge noch eine Schatzsuche und wurden dafür mit einer Party belohnt.

Die Jungpfadfinder (10-13 Jahre) wurden auf Alleinfahrt geschickt, sprich sie wurden jeweils alleine in der Umgebung ausgesetzt und mussten zurück ins Lager finden. Dabei waren sie eineinhalb Tage unterwegs und haben eine Nacht unter freiem Himmel verbracht. Die Pfadfinder (13-16 Jahre) und die Rover (16-20 Jahre) waren beim Kanufahren und verbrachten so einen sehr entspannten Tag.

Feierliche Pfadfinder-Versprechen

16 Kinder und Jugendliche legten im diesjährigen Sommerlager feierlich ihr Stufen-Versprechen ab und bekamen dafür die Stufenlilie als Abzeichen für ihre Pfadfinderkluft.

Dann tauchten zwei Leiter auf, die sich als Burgfräulein und Verlobter des Burgfräuleins verkleidet hatten. Die beiden gaben eine Einführung in das nächste Abenteuer und so wurde gleich ganz eifrig begonnen die Hochzeit der beiden vorzubereiten. Die Kinder und Jugendlichen haben dafür in verschiedenen Aufgaben und Spielen Münzen gesammelt, um die Hochzeit zu finanzieren. Ob es genügend Münzen waren sollten sie am nächsten Tag herausfinden. Schock am nächsten Morgen: Der Verlobte wurde von einem Gegenspieler entführt. Daher setzen die Kinder und Jugendlichen alles daran, ihn bei verschiedenen Aufgaben in einem großen Geländespiel zu befreien. Auch die Münzen waren in ausreichender Zahl vorhanden, sodass es zum Abschluss eine große Feier bei einem köstlichen Rittermahl gab.

