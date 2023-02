Vorverkauf ab Samstag: Endlich wieder Theaterspiel in Hohenlinden

Von: Sabine Heine

Die Schauspieler freuen sich auf hoffentlich ausverkaufte Vorstellungen. © Theaterverein

Der Theaterverein Hohenlinden bereitet sich auf neues Stück vor. Am Samstag startet der Vorverkauf für „Die verschollene Kirchenchronik“.

Hohenlinden – Fastenzeit ist Theaterzeit. Endlich wieder! Nachdem die Theateraufführungen aufgrund Corona seit März 2020 für den Theaterverein Hohenlinden, wie für so viele andere auch, nicht mehr realisierbar waren, kann jetzt wieder gespielt werden. Dafür startet am Samstag, 25. Februar der Vorverkauf.

Das Stück heißt „Die verschollene Kirchenchronik“ von Reiner Schrade. Das Kirchendach ist marode und Geld für die Reparatur ist nicht vorhanden. Zum Glück kann die Pfarrerin (Christa Schwarzenböck), unterstützt von ihrer Haushälterin (Annalena Perfler) und dem Hausel (Benjamin Bachmaier), noch das Gemeindehaus für den Gottesdienst nutzen.

Alle suchen nach Kirchenchronik

So ist das auch in einer uralten Kirchenchronik geregelt. Aber niemand weiß, warum und wie lange. Denn das alles steht im nächsten Band der Kirchenchronik, und dieser ist seit ewig verschollen. Die Bürgermeisterin (Stefanie Wimmer) beschließt nun, nach ihrer Wiederwahl die Verfügung aufzuheben, um im Gemeindehaus einen Vereinsraum einzurichten. Das ruft jetzt schnell andere auf, die das Gemeindehaus für ihre Zwecke auch gerne beanspruchen würden. Die Lage für die Pfarrerin erscheint aussichtslos! Als dann ein „Auswärtiger“ (Reinholde Katterloher) auftaucht, direkt aus Amerika, beginnt das Chaos in dem sonst so beschaulichen Örtchen.

Was will dieser Fremde hier, und weshalb gibt es plötzlich so viele Bewerbungen bei der Bürgermeisterwahl? Kann der Pfarrer das Gemeindehaus weiter nutzen, und wird das marode Kirchendach repariert? Welche Rolle spielt dabei die Künstlerin Rosa Schlüpferle (Martha Schweiger)? Wird jemals herausgefunden, was in der seit ewig verschollenen Kirchenchronik steht? Kann die ehrgeizige Bürgermeisterin nach der Wahl weiterregieren?

Vor den Vorstellungen gibt es Bewirtung

Diese, und noch viele weitere Fragen, werden in diesem Theaterstück gelöst werden. Wer neugierig geworden ist, sollte sich schnellst möglichst bei bei der Firma Farben Falterer, Telefon (0 81 24) 52 70 90 melden, die ab Samstag, 25. Februar, den Kartenvorverkauf übernimmt. Damit keiner hungrig und durstig das Theaterstück besuchen muss wird rechtzeitig vor der Vorstellung (zwei Stunden) für das leibliche Wohl gesorgt unterstützt von der Metzgerei Wolfgang Oswald.

Vorstellungen sind am 17., 18., 24., 25 März jeweils um 19.30 Uhr sowie am 26. März um 19 Uhr. Der Theaterverein Hohenlinden freut sich auf zahlreiche Besucher. Weil drei Jahre lang keine Vorstellungen stattfinden konnten, ist die Motivation natürlich besonders groß, die Zuschauer mit diesem Stück unterhalten zu können. Gespielt wird wie immer im Hohenlindener Bürgersaal im Wendlandhaus.

