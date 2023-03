Diebstähle in Hohenlinden: E-Bikes verschwunden und in Auto eingebrochen

Polizeibericht

Von Armin Rösl schließen

Aus einer Tiefgarage in Hohenlinden sind zwei hochwertige E-Bikes gestohlen worden. Außerdem wurde in ein Auto eingebrochen, berichtet die Polizei.

Hohenlinden – Die Polizei meldet aus Hohenlinden insgesamt drei Diebstähle. Im Bereich der Abtwiese sind aus einer dortigen Tiefgarage zwei hochwertige E-Bikes entwendet worden. Es handelt sich um zwei graue Fahrräder der Marke „Cube“. Deren Gesamtwert wird im Pressebericht der zuständigen Polizeiinspektion Ebersberg mit 6450 Euro angegeben. Laut Meldung geschahen die beiden Diebstähle bereits am 20. März (Montag), zwischen 7.30 und 18.50 Uhr, wurden allerdings erst jetzt öffentlich gemacht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Der dritte Diebstahl betrifft ein Auto, das auf einem Parkplatz an der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 6 am Gasthof zur Post geparkt war. Im Zeitraum zwischen 19. und 24. März wurde aus dem weißen Opel etwas gestohlen. Was genau, teilt die Polizei nicht mit.



Wer Hinweise zu den Diebstählen geben kann, meldet sich bei der Polizeiinspektion Ebersberg, unter Telefon (08092) 8268-0.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.