Trinkwasser: In vier Wochen könnte der Spuk ein Ende gefunden haben

Ortstermin beim Hohenlindener Brunnen III: Die Gemeindemitarbeiter Beatrice Huber, Martina Baumann, Robert Weinhart und Helmut Lechner sowie Bürgermeister Ludwig Mauer waren monatelang intensiv damit beschäftigt, die Folgen einer Wasserverunreinigung zu beheben. Jetzt, Ende Oktober, fühlt man sich sozusagen auf der Zielgeraden. © Dziemballa

Jede Nachuntersuchung des Hohenlindener Brunnens verlief bislang ohne Befund. Vier weitere Test folgen noch, dann könnte ein Schlusstrich gezogen werden. Endlich.

Hohenlinden – Voraussichtlich heute, Mittwoch, wird die Gemeinde auf ihrer Homepage unter www.hohenlinden.de wieder, wie jede Woche, eine Aktualisierung einstellen können. Dann werden die neuesten Ergebnisse des insgesamt achtwöchigen Brunnen-Monitorings vorliegen und umgehend veröffentlicht. Es wäre dann die vierte Nachuntersuchung des Hohenlindener Trinkwassers seit dem Start am 3. Oktober. Vier weitere Beprobungen werden danach noch folgen, bis dann, wie derzeit alle Beteiligten im Rathaus hoffen, Ende November/Anfang Dezember tatsächlich die Akte Trinkwasserbrunnen III bis auf Weiteres geschlossen werden kann.

Alle bisherigen Befunde, sagt Bauamtsleiterin Beatrice Huber, hätten keinerlei Auffälligkeiten ausgewiesen. Was insofern für sie eine besonders gute Nachricht ist, weil damit mit allergrößter Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass die Ursache für die bakterielle Verunreinigung des Wassers – nämlich durch tote Ameisen in einem Beprobungsschacht wenige Meter neben dem Brunnen in gut vier Metern Tiefe – nicht nur gefunden, sondern wohl auch behoben werden konnte.

Bislang keine Auffälligkeiten beim Monitoring festzustellen

Dazu hatte es in den letzten Wochen am Brunnen im Forst nahe der B 12 nicht nur Reinigungen und Desinfizierungen gegeben, sondern auch den Rückbau und die Verfüllung einer Grundwassermessstelle mit einer Tiefe von immerhin 36 Metern unter Verwendung von Quarzkies und Dämm-Zement. Die Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen, wenngleich es noch einiges zu tun gibt an der Brunnenstelle.

Ein provisorisch errichteter Bauzaun sichert derzeit das Gelände mit dem Brunnenhaus in der Mitte ab. Das werde sich alsbald ändern, so BürgermeisterLudwig Maurer, der kein Hehl daraus macht, dass ihm der Brunnen doch so einige Momente der Beunruhigung geschenkt hatte. Mit dem Wiederaufbau des Schutzzauns soll es, im Idealfall auch noch heuer, auch eine Neugestaltung des inneren Areals geben. Dazu sei noch eine Begehung mit dem Wasserwirtschaftsamt und dem Gesundheitsamt geplant. Ziel sei es, so Beatrice Huber, das Gelände im inneren Zirkel des Schutzgebiets so zu modellieren und zu bepflanzen, dass es künftig für Insekten so unattraktiv wie möglich gemacht werde. Konkret bedeute das, das künftige Grün so kurz wie möglich zu halten.

Gelände um den Brunnen wird noch heuer modelliert

Neu begrünt werden muss und soll nicht nur der Bereich, wo sich der inzwischen verfüllte Prüfschacht befand, sondern auch Sickerschacht direkt vor dem Brunnenhaus. Der wurde vorsorglich auch gleich verfüllt, hieß es gestern bei einem Ortstermin mit der Lokalpresse. Die Maßnahme sei mit den Fachstellen aber so abgesprochen gewesen, wird betont.

So schaut eine dieser Probebohrstellen aus, die heuer zu einer Verunreinigung des Hohenlindener Trinkwassers geführt hatten. In einem solchen Schacht, direkt beim Brunnen, hatten sich Ameisen angesiedelt, die schließlich in gut vier Metern Tiefe zu Tode kamen und auf diese Weise für eine bakterielle Verunreinigung des Wassers sorgten. Den Probeschacht beim Brunnen III gibt es inzwischen nicht mehr. © Dziemballa

Maurer betonte bei der Gelegenheit, dass sich der Notverbund mit der Mittbachgruppe in diesem Unglücksfall wirklich bewährt habe. Und noch bewährt, denn das Trinkwasser, was momentan aus den Wasserhähnen in Hohenlinden fließt, kommt nach wie vor von den Nachbarn aus dem Mittbacher Verbund. Erst wenn auch die letzte der acht Nachuntersuchungen das gewünschte Ergebnis gebracht haben werde und die Kontrollproben keine mikrobiologischen Grenzwertüberschreitungen zeigen sollten, könne man den eigenen Brunnen wieder in Gang setzen, so Maurer.

Notverbund mit der Mittbachgruppe hat sich bewährt, sagt der Bürgermeister

Derweil befasste der Hohenlindener Gemeinderat am vergangenen Montag in einer öffentlichen Sitzung schon wieder mit neuen Fragestellungen rund ums kommunale Trinkwasser. Das Plenum beschloss dazu den Kauf eines neuen Notstromaggregats, das im Falle eines Falles vorwiegend für den Brunnenbetrieb und damit für die Gemeindliche Wasserversorgung eingesetzt werden soll, aber grundsätzlich auch an anderen Stellen verwendet werden könnte. Zweitens erteilte der Rat die Vergabe eines Auftrags zur Sanierung einer 110 Meter langen Trinkwasserleitung zwischen dem Ostkreisel und der Ortslage Birkach.

