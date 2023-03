Ein neues Führungstrio übernimmt Verantwortung

Von: Jörg Domke

Neues Vorstands-Team: v.l. Sophia Griebl, Sebastian Riedl und Leonie Mannseicher. © privat

Beim Pfadfinderstamm Impeesa in Hohenlinden hat sich was getan. Es gibt seit Kurzem drei Neue im Vorstand.

Hohenlinden – Ein neues Vorstandsteam haben die Hohenlindener Pfadfinder vom Stamm Impeesa gewählt. Sie trafen zur jährlichen Stammesversammlung. Heuer fand die Zusammenkunft zum ersten Mal seit Corona wieder in Präsenz im Hohenlindener Wendlandhaus statt.

Im gut gefüllten Bürgersaal zeigten die Kinder und Jugendlichen in kleinen Präsentationen, was sie im vergangenen Jahr so alles erlebt hatten. In den Pausen stürzten sich alle Anwesenden auf ein tolles Kuchenbuffet, das vom Elternbeirat organisiert worden war.

In diesem Jahr standen alle drei Vorstandsposten zur Wahl. Dabei wurden Sophia Griebl und Sebastian Riedl als neues Vorstands-Team gewählt. Unterstützung erhalten die beiden von Leonie Mannseicher, die erneut zur Kuratin (kirchlicher Vorstand) gewählt worden war. Unter dem Motto „Schatzinsel“ führt das Sommerlager die jungen Leute heuer auf die Campinginsel Buchau bei Murnau am Staffelsee. Zum Schluss wurde Andreas Chronopoulos, der bisher zusammen mit Leonie Mannseicher das Vorstands-Team der Pfadis gebildete, feierlich verabschiedet.

