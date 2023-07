Familien-Gottesdienst als eine Art Radltour mit vier Stationen

Von: Jörg Domke

Teilen

Zufrieden waren die Organisatoren des ersten Familien-Radl-Gottesdienstes in Hohenlinden. Im Laufe eines Vormittags wurden vier Stationen angesteuert. © Kaiser/kn

Ein Gottesdienst ganz anderer Art hat sich die Pfarrei St. Josef Hohenlinden ausgedacht. Eine Art Pilgerfahrt auf dem Radl ist entstanden.

Hohenlinden – Neue Wege geht man in der katholischen Pfarrgemeinde St. Josef in Hohenlinden, um alte und neue Gemeindemitglieder für diverse kirchliche Veranstaltungen zu gewinnen oder gar neu zu begeistern. Bei herrlichem Wetter fand jetzt der erste Familien-Radl-Gottesdienst statt.

Das Kindergottesdienst-Team war sehr erfreut über die zahlreichen Radler, die sich am Kirchplatz eingefunden hatten. An die drei Kilometer wurden mit dem Fahrrad beim Radl-Gottesdienst zurückgelegt und an vier Stationen Halt gemacht. Es war eine bunt gemischte Truppe, die sich am Vormittag nach der Begrüßung und einem gemeinsamen Gebet auf den Weg machte. Insgesamt gab es vier Stationen; die erste war in Berg an der Perschl-Kapelle. Dann ging es weiter zum Feldkreuz am Kronacker Weg. Die dritte Station befand sich beim Denkmal der Schlacht von Hohenlinden. Abschluss war am Pfarrheim.

Vier Stationen werden an einem Vormittag abgefahren

An jeder Station wurde ein Teil der Schöpfungsgeschichte in kindgerechter Form vorgelesen. Es folgten Fürbitten und Gebete. Nach einem gemeinsamen Lied, das von Gaby Bichlmaier mit der Gitarre begleitet wurde, machte man sich gemeinsam auf den Weg zur nächsten Station.

Zeitgleich hatte im Pfarrgarten für alle „Nicht-Radler“ eine Wort-Gottes-Feier stattgefunden. Zusammen mit den Radlern wurde gemeinsam der Abschluss gefeiert.

Endstation ist der Pfarrgarten und das Sommerfest

Anschließend fand für alle ein Sommerfest im Pfarrgarten statt. Die großen Bäume spendeten bei den hohen Temperaturen genügend Schatten und Platz für alle, teilt die Pfarrei mit. Bei Gegrilltem mit verschiedenen Salaten sowie Kaffee und Kuchen und einem bunten Unterhaltungsprogramm besonders für die Kinder wurde der schöne Sommertag von allen genossen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter