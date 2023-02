Krieger und Reservisten: Vorstand wird in Abwesenheit abgewählt

Von: Jörg Domke

Teilen

Voll war der Saal bei der Hauptversammlung der Krieger und Reservisten in Hohenlinden. © Dziemballa

Das war kein alltäglicher Vorgang. Ein Verein wählt den 1. Vorstand ab. Und der ist nicht mal dabei.

Hohenlinden - „Gehet hin in Frieden“: So hatte Pfarrer Budner am Schluss einer kurzen Zeremonie beim Kriegerehrenmal neben der katholischen Pfarrkirche den Mitgliedern der Krieger- und Reservistenkameradschaft von 1872 - und allen anderen Gläubigen - noch zugerufen; weil es die Liturgie so verlangt. Und kurz darauf zogen die Kameraden dann auch unter musikalischer Begleitung und abgesichert von der örtlichen Feuerwehr über die Hauptstraße ins Vereinslokal zur Post, um dort, in Frieden, das zu vollziehen, was sich wohl schon seit Monaten angebahnt hatte.

Einstimmig und ohne irgendeine Diskussion wählte die Versammlung ihren bisherigen Vorsitzenden Thomas Heidfeld ab, der formell noch eine Amtszeit bis 2025 gehabt hätte. Und bestimmte postwendend mit Anton Huber den bisherigen Kassier zum neuen Vereinsvorsitzenden.

Gedenkzeremonie am Kriegerdenkmal neben der Kirche

Hubers Platz im Vorstand nimmt nunmehr Rudi Woidich sen. ein. Neuer zweiter Schriftführer ist Manfred Hofmann. Alles erfolgte einstimmig bzw. mit der inzwischen obligatorischen einen Enthaltung des Betroffenen selber.

Dass die Personalentscheidungen allesamt so reibungslos und quasi in Windeseile über die Bühne gingen - damit war im Vorfeld der Jahreshauptversammlung, die mit einem Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche St. Josef am Vormittag begann, nicht unbedingt zu rechnen. In einem Grußwort vor Beginn der überaus friedlichen Zusammenkunft im Gasthaus hatte 2. Bürgermeister Theo Falterer noch seine Hoffnung ausgesprochen, der Verein möge schnell wieder in ruhiges Fahrwasser geraten. Da war noch nicht absehbar, dass im Plenum niemand Lust auf verbale Raufereien hatte.

Hoffnung, dass wieder ruhiges Wasser erreicht wird

Die formellen Tagesordnungspunkte wie Grußworte, Totengedenken, Kassenprüfung, Entlastung und Berichte des Vorstands waren im übrigen flott erledigt. Den Rechenschaftsbericht für 2022 fasste der 2. Vorsitzende Hans Preis in zwei Sätzen zusammen. Einer davon lautete: „Ihr wart ja alle selber dabei“, so der Versammlungsleiter. Im Kern drehte sich im vergangenen Jahr nahezu alles um die Jubiläumsfeierlichkeiten. Das 150-Jährige hatte unter dem Strich der Kameradschaft ein Minus in der Vereinskasse beschert. Allerdings war das alles aufgrund des guten Kontostandes noch halbwegs bequem zu verschmerzen. Der bis dahin noch amtierende Vorstand Thomas Heidfeld war, wie gegenüber unserer Zeitung bereits angekündigt, nicht erschienen.

Kreisvorstand Manfred Bradler betonte in seinem Grußwort, man habe noch versucht, mit Heidfeld ins Gespräch zu kommen und auf diese Weise die Wogen zu glätten, das sei letztlich aber nicht gelungen.

Kreisvorstand: Vermittlungsversuche gescheitert

Zur Abstimmung über die Abwahl des 1. Vorsitzenden bestimmte die Runde den 2. Vorstand von „Hohenlinden 2000“, Martin Hubner. In seiner bekannt ruhigen und ausgleichenden Art wies Hubner auf die letztlich nicht mehr zu kaschierenden Meinungsverschiedenheiten zwischen Heidfeld und dem Rest des Vorstands hin. Er sprach außerdem davon, dass sich zuletzt eine sehr große Unzufriedenheit im Verein breitgemacht habe. Ein Hauptgrund: Heidfeld habe es abgelehnt, Ende November eine außerordentliche Vollversammlung einzuberufen, obwohl die in der Satzung dafür verlangten Bedingungen erfüllt gewesen seien. Eine Begründung für diese Ablehnung kenne man nicht.

Das reichte dann letztlich, um in offener Abstimmung die Abwahl durchzuführen. Hubner: „Wir sollten auseinandergehen in dem Bewusstsein, dass das, was wir hier machen, in Ordnung ist und wirklich wieder Ruhe einkehrt“ .

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter