Feuerwehr Hohenlinden: Beim Volksfest gestohlener Spendenhelm ist wieder da

Von: Armin Rösl

Feuerwehr-Vorstand Anton Speckmaier präsentiert den wiedergefunden Helm. © Privat

Der Zorn war groß im August 2021, als der Freiwilligen Feuerwehr Hohenlinden ein Spendenhelm gestohlen worden war. Jetzt ist der antike Helm wieder aufgetaucht.

Hohenlinden – Sachen gibt’s, die gibt’s eigentlich gar nicht. Oder sollte es nicht geben. Zum Beispiel den Diebstahl eines Spendenhelms, den die Freiwillige Feuerwehr Hohenlinden im August 2021 bei der „Wiesn Dahoam“ (dem wegen Corona etwas anderem Volksfest mit Zugangskontrolle) bereitgelegt hatte. Für diejenigen Besucherinnen und Besucher, die am Eingangstor eine Spende machen wollten für die kostenlose Bereitstellung von Corona-Schnelltests.



Schon am zweiten Volksfesttag war der Helm verschwunden, gestohlen. Obwohl mehrere Sicherheitskräfte daneben gestanden waren. Doch wegen des Betriebs mit Einlasskontrollen und Testen hatten sie den Helm für kurze Zeit vermutlich nicht im Blick. In den zu einer Art Sparschwein umgebauten Stahlhelm mit Einwurfschlitz dürften sich laut Feuerwehr-Vorsitzendem Anton Speckmair rund 20 Euro befunden haben. Es war nicht das Geld, sondern die Dreistigkeit, die die Feuerwehrler damals ziemlich erzürnte. Und die Tatsache, dass mit dem etwa 40 Jahre alten Helm ein antikes Stück gestohlen worden war.

Zurück zum ersten Satz dieses Artikels: Sachen gibt’s, die gibt’s eigentlich gar nicht. Denn: Vor wenigen Tagen meldete sich eine Frau namens Martina Langenfeld via Facebook bei der Freiwilligen Feuerwehr Hohenlinden. Die Nachricht: „Hallo! Diese aufgebrochene Kasse habe ich heute neben der B15 auf Höhe Haag/Schletter beim Spaziergang gefunden.“ Dazu zwei Fotos vom Hohenlindener Feuerwehrsparschweinhelm.



Hohenlinden: Finderin meldet sich via Facebook

Vorsitzender Anton Speckmaier hat sich gleich mit der Dame in Verbindung gesetzt und tatsächlich: Es ist der Helm der Freiwilligen Feuerwehr Hohenlinden! Dass der irgendwann wieder auftaucht, habe er zwar seit August vergangenen Jahres gehofft, sagt Speckmaier, aber eigentlich nicht mehr so richtig daran geglaubt. Die Augen hätten er und die Feuerwehrmitglieder immer offen gehalten, ob sie den Helm nicht doch finden. Sie hatten gehofft, dass der Dieb ihn weggeworfen hat. Aber so weit weg, rund 15 Kilometer von Hohenlinden entfernt? Das hätte er sich nicht gedacht, gibt Anton Speckmaier zu.



Feuerwehr Hohenlinden lädt ein zum Volksfest

Bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend präsentierte der Vorsitzende den Helm den staunenden Mitgliedern. Die Finderin habe er zusammen mit einer Begleitperson für den 18. Juni aufs Hohenlindener Volksfest zum Essen und Trinken eingeladen, wo die Feuerwehr ihren 150. Geburtstag feiert. Am 18. Juni ist im Festzelt großes Weinfest mit der Kapelle Josef Menzl – und mit dem wiederaufgetauchten Feuerwehrhelm.

