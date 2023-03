Das Jahr 2022 stand ganz im Zeichen des Kreisfeuerwehrtages

Von: Jörg Domke

Teilen

Die neue Vorstandschaft der Feuerwehr Hohenlinden. © FFW Hohenlinden

Bilanz zog die Feuerwehr Hohenlinden bei der Hauptversammlung. das Jubiläum 2022 ha zusammengeschweißt, ist sich der Vorstand sicher.

Hohenlinden – Auch wenn das ganze inzwischen schon ein Dreivierteljahr her ist: Nachwirkungen positiver Art haben der Kreisfeuerwehrtag 2022 und die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr auf die aktuelle Truppe bis heute. Darauf machte der Vorsitzende Anton Speckmaier im Verlauf der Jahreshauptversammlung im Stüberl des Wendlandhauses aufmerksam.

Speckmaier übergab bei der Gelegenheit eigens gefertigte kleine Dankeskarten mit Bildern und anderen Rückblicken persönlich an alle Kameraden. Die bekamen im Verlauf des Treffens nochmals in Fotos und Videos einen umfassenden Rückblick auf bis heute (und wohl noch lange darüber hinaus) unvergessliche Feiertage. „Wir waren eine Wahnsinnstruppe“, so der Vereinschef weiter, der insbesondere den damals gezeigten Zusammenhalt herausstellte.

Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer

Unabhängig davon gab es turnusmäßig im Sitzungsverlauf auch wieder Ehrungen. Für 40 Jahre Feuerwehrdienst wurde Ludwig Huber ausgezeichnet, seit 30 Jahren aktiv dabei sind Winni Rohrbach und Christian Lohmaier. Auf immerhin auch schon zehn Jahre kann Franziska Heidfeld verweisen.

Folgende Beförderungen wurden dieser Tage ausgesprochen: Christine Bichlmaier zur Feuerwehrfrau, Robert Baumgartner zum Löschmeister, Winni Rohrbach zum Oberlöschmeister und Anton Speckmaier sowie Stefan Roß zu Brandmeistern.

Besonderen Elan legte die Hohenlindener Wehr im vergangenen Jahr auf die Erneuerung eines eigentlich alten Fahrzeugs. Ein altes Löschfahrzeug wurde restauriert und zu einem Versorger umgebaut. Sage und schreibe 250 Stunden Eigenleistung wurden eingesetzt, um eine Kupplung zu erneuern, vier Rollcontainer zu bauen usw.. „Die Arbeit hat sich gelohnt“, betonte Kommandant Andreas Niederlechner. Das Fahrzeug sei gerade für Hohenlinden wichtig, hieß es.

Sechs Brandeinsätze im vergangenen Jahr

Erfolgreich und zufrieden blickt die Feuerwehr gerade auf die Situation bei den Jugendlichen. Nach einer Werbekampagne im letzten Jahr, bei der groß für eine neue Jugendfeuerwehr geworben worden war, könne man heuer mit Stolz sagen, dass man acht Neugänge habe gewinnen können. Weiter freue man sich auf jeden weiteren Jugendlichen, aber auch auf Quereinsteiger, der Freude am Miteinander habe. jödo

Statistik

Im Berichtsjahr 2022 gab es sechs Brandeinsätze, 24 technische Hilfeleistungen und fünf sonstige Einsätze. Das alles entsprach 678 Arbeitsstunden.

Bei Übungen, Dienstversammlungen, Lehrgängen, Prüfungen, Wartungen und sonstigen Arbeiten (zum Beispiel Arbeiten am Gerätehaus) kamen weitere zahlreiche Stunden dazu. Insgesamt leisteten die Hohenlindener Feuerwehrler so im Vorjahr 2928 ehrenamtliche Stunden.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter