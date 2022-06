Feuerwehren stehen vor großen Zukunftsaufgaben

Von: Jörg Domke

Voll besetzt war der Bürgersaal im Wendlandhaus in Hohenlinden: Dort tagten die Kommandanten der vier Dutzend Ortsfeuerwehren im Landkreis Ebersberg, um aktuelle Fragen zu erörtern. © Dziemballa

Vor großen Aufgaben stehen die Feuerwehren in den nächsten Jahren; nicht nur im Landkreis Ebersberg. Jetzt ist es an der Zeit, die Mitwirkenden fit zu machen. Doch es hakt.

Hohenlinden/Landkreis – Die vergangenen zwei Jahre inklusive Pandemiezwangspause waren für die Feuerwehren schon nicht einfach. Mindestens ebenso große Herausforderungen wird jedoch auch die Zukunft mit sich bringen. So jedenfalls äußerte sich beim 146. Kreisfeuerwehrtag Kreisbrandrat Andreas Heiß vor leitenden Kameraden bei der Kommandantentagung im Hohenlindener Wendlandhaus.

Heiß unterstrich damit zugleich die Wichtigkeit und Richtigkeit eines bislang noch weit und breit einmaligen Feuerwehr-Katastrophenbedarfsplans, den die politischen Gremien des Landkreises zwar schon abgesegnet haben, dessen Umsetzung und Fortschreibung aber nunmehr eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben sei. Ein Grund: besondere Strukturen im Landkreis, der ebenso besondere Gefahrenpotenziale beheimate. Diese würden nicht nur die einmalige Größe etwa des Ebersberger Forsts deutlich, sondern auch durch die Autobahnen 94 und 99 bzw. diverser, auch international genutzter Bahnlinien.

„All das verlangt gut ausgebildete Hilfskräfte“, so Heiß. Und so sei auch die dringende Forderung der Feuerwehr nach einer zentralen Ausbildungsstätte zu verstehen. Auch Landrat Robert Niedergesäß sprach sich gestern übrigens im Bürgersaal für eine solche Einrichtung aus. Problem zurzeit ist jedoch, dass man noch immer kein geeignetes Gelände gefunden hat.

Bedarfsplan als richtige Antwort

Kreisbrandrat Heiß sagte der Heimatzeitung, dass in etwa 3000 Quadratmeter benötigt würden – plus etwaige Erweiterungsmöglichkeiten. Man rede aber nicht von irgendwelchen Filetstücken innerhalb einer Gemeinde, sondern von einem Areal, das ganz normal erschlossen sei, aber nicht unbedingt in der Nähe späterer Neubaugebiete liege.

In erster Linie werde es dort einmal darum gehen, Feuerwehrler fit zu machen für die immer weiter steigenden Ansprüche an sie. Ohnehin sei die Ausbildung gerade ein akutes Problem, denn zuletzt habe sich immer mehr gezeigt, wie schwierig es sei, freie Lehrgangsplätze etwa bei den Feuerwehrschulen des Freistaats zu bekommen. Bestenfalls seien dort 25 Prozent des tatsächlichen Bedarf zuletzt abgedeckt worden, hieß es gestern. Größere Unterdeckungen bestehen laut Kreisbrandinspektion in den Bereichen Gruppen und Zugführer, Jugendwarte, Atemschutzgerätewarte oder Drehleitermaschinisten. In letzterem Fall habe die Kreisbrandinspektion bereits auf eigene Rechnung Lehrkräfte engagiert, um direkt im Landkreis Kurse anbieten zu können.

Probleme bei der Ausbildung

Dass eine optimale Ausbildung möglichst vieler Grundlage aller Feuerwehrarbeit ist, zeigten die statistischen Zahlen, die Joachim Benz für das Jahr 2021 vorstellte. Bei 2441 Alarmierungen und 1771 Einsätzen (davon 160 Brände, aber leider auch 224 Fehlalarme) seien rund 24 000 ehrenamtlich geleistete Einsatzstunden angefallen. Seine Zahlen belegten indes auch, dass coronabedingt das öffentliche Leben insbesondere 2020 eingebrochen sei. Man befinde sich inzwischen aber wieder auf den Weg zu normalen Zahlen, so wie man sie aus der Phase vor der Pandemie kannte.

Auffallend: Umwelteinsätze machen inzwischen ein Fünftel aller technischen Hilfeleistungen aus. Ein Indiz dafür, dass die Folgen des Klimawandels bereit zu spüren seien.

Die Situation der Jugend beleuchtete Mathias Weigl (Forstinning). Erwähnenswert, dass es in Pliening und Parsdorf bereits erste gute Erfahrungen mit Kinderfeuerwehren gibt. Neu auch: Am 24. September wird es in Moosach den 38. Kreisjugendfeuerwehrtag geben.

Gute Erfahrungen mit Kinderfeuerwehren

Das Thema Digitale Alarmierung nahm sich Kreisbrandmeister Thomas Horst vor. Technische Ertüchtigungen in der Leitstelle wird es nach seinen Worten bis Ende 2022 dazu geben, erste Tests sollen dem Vernehmen nach im März 2023 folgen.

Kreisbrandmeister Florian Wagner stellte den Kommandanten eine neue Einsatzkleidung vor, die nach und nach Einzug halten werde in den Ortsfeuerwehren. Als oberster Dienstherr bekam Robert Niedergesäß schon mal eine entsprechende Weste überreicht.

Neue Ausrüstung für den Einsatz. Der Landrat hat schon eine Jacke

Vieles nachzulesen in Sachen Feuerwehr ist übrigens in einer neuen Jahresbroschüre der Kreisbrandinspektion, die erstmals gestern in Hohenlinden verteilt wurde. Heiß bat alle Ortsfeuerwehren, dieses informative Heft umgehend so gut wie möglich im Landkreis zu verteilen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.