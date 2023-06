Jedes Jahr 600 Kilometer im Wasser: das ist einmal nach Berlin

Von: Jörg Domke

Franz Herbst in seinem Element: Der gebürtige Hohenlindener bildet privat Kinder zu Schwimmern aus. Und ist selbst noch Leistungssportler mit 66 Jahren. © jödo

Wir können uns glücklich schätzen, einen solchen Schwimmlehrer bei uns zu haben, sagte der Hohenlindener Bürgermeister im Rat. Doch wer ist dieser Mann?

Hohenlinden/Isen – So ein Hallenschwimmbad ist für eine Gemeinde im Regelfall eine kostspielige Sache. Erst recht, wenn es sich um ein so altes Lehrschwimmbecken handelt wie das im Keller der Hohenlindener Grundschule. Zuletzt beschloss der Gemeinderat wieder umfangreichere und damit teure Reparaturen der in die Jahre gekommenen Schwimmstätte. Und doch ist man froh, sie zu haben.

Einer, der sich als Befürworter solcher Investitionen sofort outen würde, ist Franz Herbert. Um den 66-Jährigen in diesen, den ersten wirklich schönen Tagen des Jahres, zu treffen, muss man schon die Nähe zum Wasser suchen. Zum Beispiel am Ebersberger Klostersee, wo der Pemmeringer so oft wie möglich seine Runden dreht. Übrigens auch im Winter. Herbst lässt sich eigentlich nur aufhalten, wenn es wegen Eisbildung gar nicht mehr geht. Und dann weicht der gebürtige Birkacher schon mal zum Krontaler Weiher bei Erding aus. „Der friert nicht ganz so schnell zu wie der Klostersee“, weiß der verheiratete Vater dreier längst erwachsener Kinder.

Täglich ein bestimmtes Pensum im Ebersberger Klostersee

Schwimmen ist, keine Frage, seine Leidenschaft. Doch das war nicht immer so. In Hohenlinden aufgewachsen, war zunächst die Fußballabteilung des örtlichen SVH seine erste Aktivenstation, später auch der TSV Steinhöring und die Betriebsfußballmannschaft seines Arbeitgebers, einer Rückversicherung in München. Nebenbei sozusagen kann Franz Herbst auch noch auf 15 aktive Jahre im Tennis verweisen.

Irgendwann ging es dann um Triathlon. Um Ausdauer im Laufen, Schwimmen und Radeln, bis sich erste Knieprobleme einstellten. Franz Herbst konzentrierte sich fortan auf das Schwimmen. Und auf den TSV Erding, wo seine Tochter schon im Team mitmischte und er als Vater eines Tages konfrontiert war mit einem akut aufgetretenen Trainermangel. Herbst ließ sich nicht zweimal bitten - und absolvierte die erforderlichen Prüfungen für den Leistungs- und Breitensportbereich. Er war fortan ausgebildeter Schwimmlehrer; und das neben seinem eigenen Leistungssport. Die zehn Kilometer schwimmt der in 3:12 Stunden, die 5000 Meter in 1:24 Stunden, die 2,5-km-Strecke in 37:30 Minuten oder die 800 Meter in gut 12 Minuten. Im Jahr 600 Kilometer. „Einmal von daheim nach Berlin“, sagt er.

Erst spät zum Leistungsschwimmer geworden

Warum Leistungssport? Warum sich freiwillig das antun, was abschätzig schon mal Kachelzählen genannt wird? „Ich bin ein Wettkampftyp“, antwortet Franz Herbert kurz und bündig. Schließlich müsse man doch Ziele verfolgen. Dass Schwimmen und Schwimmtraining eine stupide Angelegenheit sei, weist er zurück. Im Gegenteil: Sobald er ins Wasser steige, tauche er zugleich ein in eine andere Welt, sagt er.

An diesem sommerlichen Frühlingstag am Klostersee geht es naturgemäß nicht ums Zählen von Kacheln, aber gezählt wird dennoch: Im Klostersee, so der ehemalige Versicherungsexperte, brauche er 120 Züge für fast punktgenaue 100 Meter. Schon am späten Vormittag hat der Rentner an diesem Tag sein Pensum erledigt, nachmittags geht es im Fitnessstudio weiter. Gute Muskulatur sei wichtig, doziert er. Wer wolle da widersprechen?

Der Badesee der Kreisstadt ist auch im Winter keine Tabuzone. Und Franz Herbst ist da längst nicht alleine. Es gebe immer mehr Winterschwimmer, hat er festgestellt. Und verweist auf entsprechende Wettbewerbe mit ihm etwa in Estland oder Slowenien. Spontanen Nachahmern aber sagt Herbst auch: Man muss schon fit sein. Er selber hatte sich vor solchen Eisschwimmauftritten jedenfalls stets das OK vom Kardiologen eingeholt. Alles andere sei fahrlässig, sagt er.

Hunderte Kinder lernen im Schwimmbad in Hohenlinden unter seiner Regie

An diesem herrlichen Mai-Tag am Klostersee ist keine Gefahr in Verzug. Das Wasser habe geschätzt 19 bis 20 Grad, heißt es. Noch angenehmer ist es da im Lehrschwimmbecken in Hohenlinden, das zwar schon auf sechs Jahrzehnte zurückblicken kann, aber für den Breitensport wichtiger denn je geworden zu sein scheint. Seit rund zehn Jahren bietet Franz Herbst dort kommerziell Schwimmtraining an. Zurzeit laufen diverse Kurse montags bis donnerstags für Buben und Mächen von viereinhalb bis zehn Jahren. Die 80 so betreuten jungen Leutekommen aus Hohenlinden und der weiteren Umgebung: Albaching, Haag, Vaterstetten.

Herbst ist froh, dass er einst von der Gemeinde die Erlaubnis bekam, privat Kurse ausrichten zu können. Seine Motivation damals wie heute: „Ich habe mehr und mehr beobachtet, dass die Menschen sich zwar über Wasser halten, aber nicht wirklich schwimmen können.“ Heißt konkret: Bei vielen, nicht nur bei Kindern, seien die Bein- und Armschläge unsymmetrisch. Sicheres Schwimmen jedenfalls schaue anders aus.

Kinder ab etwa viereinhalb Jahren sind nach seiner Erfahrung imstande, richtiges Schwimmen zu lernen, weil ab da die Feinmotorik ausreichend entwickelt sei.

Franz Herbst bietet in Hohenlinden seine Kurse quasi im Baukastensystem an. So lange Spaß da ist, können die Teilnehmer bleiben. Keinesfalls sei es Ziel, hier Talente zu rekrutieren etwa für Wettkampfmannschaften, auch wenn der Coach, nebenbei bemerkt, auch auf landesweite Erfolge seiner Erdinger Mädchenmannschaft verweisen könnte. Viel sei schon erreicht, sagt er, wenn die Teilnehmer es zum goldenen Jugendschwimmabzeichen brächten.

Ist es richtig, dass immer weniger Kinder schwimmen können, wie es oft kolportiert wird? Im Prinzip Ja, lautet Herbsts nicht überraschende Antwort. Und er fügt an: Vieles werde in der Schwimmausbildung ehrenamtlich geleistet durch DLRG oder Wasserwacht. Den Lehrern in den Schulen mag er ausdrücklich keine Vorwürfe machen. Ein guter Sportlehrer sei aber leider nicht automatisch ein guter Schwimmtrainer. Ebenso maße er sich auch nicht an, Kindern das Turnen beizubringen.

Viele können sich zwar über Wasser halten, aber nicht wirklich schwimmen

Wohl aber fühlt er sich fit, mit Einfühlungsvermögen Buben und Mädchen ein gutes Gefühl für Bewegungen im Wasser zu vermitteln. Kinder, so seine Philosophie, müssten gerade auch im Sport immer in der Situation verbleiben, frei entscheiden zu können. Das ist auch als eine Mahnung an alle Eltern zu verstehen, deren Ehrgeiz manchmal ungleich größer zu sein scheint als der der eigenen Kinder. Ihnen Schwimmen beizubringen, sei oft schwierig. Herbst: „Ich setze bei meinem Training lieber auf Gruppendynamik“.

