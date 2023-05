Neues fünfgruppiges Kinderhaus wird 10,7 Mio. Euro kosten

Von: Jörg Domke

Die Kita-Versorgung in Hohenlinden soll Zuwachs bekommen. Ein fünfgruppiges Kinderhaus wird dem Vernehmen nach rund 10,7 Mio. Euro kosten, hieß es jetzt im Gemeinderat. © dpa

Es geht weiter in der vorbereitenden Planung eines neuen Kinderhauses in Hohenlinden. Das Projekt soll rund 10,7 Mio. Euro kosten, hieß es jetzt.

Hohenlinden - Noch vielfach wird sich der Gemeinderat in den nächsten Wochen und Monaten mit dem geplanten Neubau eines fünfgruppigen Kindeshauses zwischen Friedhof/Pfarrheim und Schule befassen. Zuletzt ging es im Plenum um die Vorbereitung der Ausschreibung nach einer in Deutschland üblichen Vergabeverordnung, kurz VgV genannt. Diese Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge trat 2016 in Kraft und regelt die Ausschreibung und Vergabe von freiberuflichen Leistungen durch öffentliche Auftraggeber wie eine Gemeinde.

Der Hohenlindener Gemeinderat gab dafür einem Münchner Ingenieurbüro den Zuschlag. Es geht in der Summe um 57331 Euro brutto.

Deutlich teurer wird natürlich das Projekt selber. Nach einer Grobschätzung für das Projekt rechnet die Gemeinde mit Kosten von 10,714 Mio. Euro.

Was ist wichtiger? Kita-Plätze oder Platz für neue Gräber...

Im Plenum ist man sich weitgehend in der Sache einig, dass Hohenlinden dringend an dieser Stelle eine weitere Kinderbetreuungseinrichtung benötigt. Widerstand gab es zuletzt lediglich noch von Ratsherr Josef Neumeier. Er machte auch diesmal seine Bedenken geltend und bezeichnete das im Raume gestandenen Honorar als zu hoch. In anderen Gemeinden seien solche Gebäude günstiger. Bürgermeister Maurer erwiderte, dass die Baukosten zuletzt extrem angestiegen seien.

Außerdem verwies Neumeier auf jährlich über 30 Sterbefälle am Ort. Daher gebe es aus seiner Sicht einen dringenden Platzbedarf auf dem benachbarten Friedhof, dem Erweiterungsmöglichkeiten mit dem Neubau genommen würden. Dritter Bürgermeister Johannes Rumpfinger meinte: „Kinder sind unsere Zukunft, nicht zusätzliche Gräber“. Erst mit einem Antrag zur Geschäftsordnung von Grünen-Rat Rohrbach fand die Debatte im Plenum ein Ende.

