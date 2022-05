Gefährliche Keime: Hohenlindener Trinkwasser muss ab sofort abgekocht werden

Von: Sabine Heine

Nur noch abgekocht dürfen Hohenlindener ihr Trinkwasser genießen. © dpa

In Hohenlinden muss ab sofort das Trinkwasser abgekocht werden. Bei Untersuchungen wurden coliforme Keime gefunden.

Hohenlinden – Ab sofort muss das Trinkwasser in der Gemeinde Hohenlinden abgekocht werden. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Im Trinkwasser der Gemeinde Hohenlinden seien bei einer routinemäßigen Beprobung coliforme Bakterien an zwei Stellen nachgewiesen worden. Aufgrund dieses Nachweises habe das Staatliche Gesundheitsamt Ebersberg zum Schutz der Bevölkerung in Hohenlinden eine Abkochanordnung veranlasst.



Coliforme Bakterien sind Bakterien, deren Nachweis ein Indikator für Verunreinigungen nichtfäkaler oder fäkaler Herkunft sein können.



Das Trinkwasser muss laut Landratsamt ab sofort wie folgt abgekocht werden:



Klare Regeln zur Abkochverfügung

Das Wasser einmalig sprudelnd aufkochen und dann langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen lassen. Die Verwendung eines Wasserkochers ist aus praktischen Gründen zu empfehlen. Für folgende Zwecke ist ausschließlich abgekochtes Wasser zu nutzen: Zum Trinken sowie zur Zubereitung von Getränken, zur Zubereitung von Nahrung – inklusive Abwaschen von Obst und Gemüse, für das manuelle Spülen von Gefäßen und Geräten, in denen Lebensmittel zubereitet oder aufbewahrt werden, zum Zähneputzen und für das Reinigen offener Wunden.



„Die Klärung der Ursache übernimmt der örtliche Betreiber der Wasserversorgung. Bei Rückfragen steht die Gemeinde Hohenlinden zur Verfügung“, teilt eine Sprecherin des Landratsamtes abschließend mit.

