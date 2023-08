Größter Handlungsbedarf bei der Krippe: Aber es tut sich schon etwas

Von: Jörg Domke

Die Betreuungssituation in Hohenlinden sei nicht so schlecht, wie es ein Dringlichkeitsantrag zuletzt vermuten ließe. Sagt die Verwaltung. © Julian Stratenschulte

Die Situation in den Kinderbetreuungseinrichtungen sei nicht so dramatisch, wie es ein Dringlichkeitsantrag vermuten ließe: Sagt die Gemeinde.

Hohenlinden – Die Situation in der örtlichen Krippen- und Kindergartenversorgung mit Beginn des kommenden Betreuungsjahres stelle sich nach Hinweisen der Gemeindeverwaltung nicht so dramatisch dar, wie es ein von der Grünen-Ratsfraktion und Ratsfrau Barbara Meyer (ÜWH) auch über die Lokalpresse öffentlich gemachter Dringlichkeitsantrag vermuten lassen könnte.

Darauf wies Bürgermeister Ludwig Maurer im Verlauf der jüngsten Ratssitzung gleich mehrfach hin. Der Gemeinde sei die im Antrag aufgezeigte Problematik durchaus schon länger bewusst, so Maurer. Aus diesem Grund sei bereits vor Jahren mit der Planung des neuen Kinderhauses begonnen worden. Bezüglich der aktuellen Problematik sei der Gemeinderat in den letzten Sitzungen jeweils über den aktuellen Sachstand der Planungen und Möglichkeiten zur kurzfristigen Schaffung weiterer Plätze informiert worden.

Aktuell bestehe vor allem bei den Kinderkrippenplätzen ein Defizit, räumte der Rathauschef ein. Die Gemeinde ist daher bereits seit Monaten dabei, Gespräche mit den zuständigen Stellen, Mitarbeitern und Behörden zu führen, um möglichst schnell und mit möglichst geringem Aufwand weitere Kinderbetreuungsplätze zu schaffen. Des Weiteren laufe aktuell noch bis 28. August eine dritte Stellenausschreibung für Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen für die Kinderkrippe Sonnenkäfer.

Bei den Krippenplätzen pressiert es

Nicht weitergekommen sei man in Sachen Großtagespflege. Bereits heuer im Januar habe man Möglichkeiten zur Schaffung eines solchen Angebots mit dem Landratsamt besprochen. Die Großtagespflege wird auf selbstständiger Basis mit festen Betreuungssätzen, hauptsächlich von Einzelpersonen, durchgeführt. Leider habe sich im Nachgang nichts ergeben. Es haben sich keine Interessenten gemeldet, hieß es. Die Gemeinde hatte nach eigenen Angaben leer stehende Räume in der Hauptstraße 7 angeboten und wäre potenziellen Bewerbern „natürlich entgegengekommen“.

Zu „fehlenden“ Kindergartenplätzen hieß es, man habe nach Rücksprache mit den örtlichen Trägern für 2023/24 nur wenige Kinder auf Wartelisten. Einige Eltern hätten zwar bei den Kindergärten angefragt, ihre Kinder seien jedoch meist noch weit unter drei Jahren und damit noch nicht im Kindergartenalter. Spätestens ab 2024/2025 fehlten jedoch Plätze für die geburtenstarken Jahrgänge. Daher wurden bereits Gespräche mit dem Landratsamt als zuständige Kindertagesstättenaufsicht sowie mit den Trägern geführt.

Bei den Krippenplätzen bestehe dagegen eine größere Warteliste für 2023/2024. Dadurch hätten die Planungen diesbezüglich Priorität. Es fanden, so Maurer, bereits mehrere Gespräche mit diversen Beteiligten statt. Sowohl mit dem Bauamt als auch mit der Kindertagesstättenaufsicht im Landratsamt wurden auch Ortstermine durchgeführt. Es habe sich gezeigt, dass in den vorhandenen Räumen der Krippe bzw. einem zusätzlichen Raum der Grundschule ggf. eine weitere Gruppe geschaffen werden könne. Das Landratsamt hat sich diesbezüglich bereits positiv geäußert, so Geschäftsstellenleiterin Martina Baumann.

