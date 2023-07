Grüne wollen Energiegesamtkonzept für den ganzen Ort

Von: Jörg Domke

Windkraft im Wald: Nur eines von zahlreichen Projekte, die in Hohenlinden anstehen könnten. © dpa

Viele Einzelmaßnahmen sind gut, ein koordiniertes Gesamtkonzept ist besser mit Blick auf die lokale Energiepolitik: Sagen die Grünen.

Hohenlinden – Eine umfangreiche Tagesordnung hat sich der Gemeinderat in Hohenlinden für seine nächste Sitzung gegeben, die am kommenden Montag, 31. Juli, ab 19 Uhr öffentlich im Bürgersaal im Wendlandhaus stattfinden wird. Unter anderem geht es dort auch um einen Antrag der Grünen-Fraktion zur Erstellung eines zukunftsfähigen Energiegesamtkonzepts für das gesamte Gemeindegebiet.

In einer Klausurtagung des Gemeinderates vom 29. und 30 Juli 2022 war man sich, so heißt es in der offiziellen Begründung zum Antrag, fraktionsübergreifend einig, einen Energiefahrplan für die Gemeinde Hohenlinden erstellen zu lassen. „Der fortschreitende Klimawandel lässt uns dafür keine weitere Zeit - wir als Kommune stehen in der Pflicht, hier entscheidend zu handeln“, heißt es nun in einer Mitteilung an die Ebersberger Zeitung. Es wurden laut Grünen-Fraktion in der Zwischenzeit verschiedene Projekte (zum Beispiel der Ausbau der Fernwärme und der Windkraft, ein Austausch hin zu LED-Beleuchtung, die Errichtung von Photovoltaikanlagen) besprochen, angestoßen und teilweise umgesetzt. „Aus unserer Sicht fehlt allerdings ein Gesamtkonzept, welches die Maßnahmen bündelt, zusammenfügt und in einen nachhaltigen Energiefahrplan für unsere Gemeinde auf den Weg bringt“, schreiben die Ortsgrünen. Ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept würde alle Einzelmaßnahmen aufeinander abstimmen, eine Umsetzung wäre schneller realisierbar. Durch die Gesamtplanung würden sich, so die Grünen,-Fraktion die Planungskosten erheblich reduzieren lassen. Das bereits beschlossene Gutachten für die geplanten Windkraftanlagen könne in das Gesamtkonzept miteingearbeitet werden, heißt es ferner.

Fraktion schlägt weitere Maßnahmen vor

Folgende Energiemaßnahmen sollten darin enthalten sein: - Ausbau der Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Liegenschaften; - Errichtung von mehreren Windkraftanlagen auf ausgewiesenem Gemeindegebiet (mit Beteiligung von Gemeinde und Bürgern sowie als Unternehmermodell bzw. Investor); - Planung von Speicherkapazitäten des Stromes aus Windkraft und Photovoltaik (durch Speichermodule oder Power-to-X-Verfahren); - Ausbau der elektrischen Ladesäulen für E-Mobilität; - Energieeinsparmaßnahmen prüfen und umsetzen; - Ausbau der Fernwärme und Anschluss der gemeindeeigenen Liegenschaften sowie privaten Interessenten; - Prüfung von Heizanlagen der gemeindeeigenen Liegenschaften und Umstellung auf erneuerbare Energieträger (Wärmeplanung).

Öffentliche Debatte am Montag im Gemeinderat

Weitere Themen im Verlauf der öffentlichen Juli-Sitzung sind: Bauanträge, Erweiterung des Sportgeländes (Festlegung, ob es einen Kunstrasenplatz oder ein Rasenspielfeld geben soll), Jahresrechnungen, Änderung des Flächennutzungsplans (Vorstellung des Planentwurfs im Zusammenhang mit dem geplanten Bau eines Kinderhauses), Photovoltaik auf dem Rathaus und der Grundschule, Erneuerung der Wasserleitung im Bereich Birkach, Nahwärmeversorgung, Antrag auf Schaffung eines Waldkindergartens, Antrag der Bürgerlichen auf Einstellung der Planung am Lehrschwimmbecken und Prüfung von Fördermöglichkeiten, Kopiergeld an der Grundschule sowie der Kostenersatz nach freiwilligen Leistungen der örtlichen Feuerwehr.

