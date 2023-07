Hohenlinden: 85-Jähriger tötet seine Ehefrau

Von: Josef Ametsbichler

Ein Todesfall in Hohenlinden (Kreis Ebersberg) hat sich schnell als Tötungsdelikt herausgestellt. Ein Mann (85) hat seine gleichaltrige Ehefrau umgebracht.

Hohenlinden - Wegen eines Tötungsdelikts in Hohenlinden (Kreis Ebersberg) ermittelt die Kriminalpolizei Erding gegen einen 85-jährigen Rentner aus dem Ort. Der Mann habe in der gemeinsamen Wohnung seine gleichaltrige Ehefrau getötet. Möglicherweise sei er psychisch erkrankt.

Mutmaßlicher Täter verständigt Verwandten - Polizei stellt Gewaltakt fest

Laut Polizeibericht kontaktierte der 85-Jährige am Dienstagmorgen, 18. Juli, gegen 8.15 Uhr einen Verwandten: Seine Frau sei tot. Die herbeigerufene Polizei stellte fest, dass die Seniorin gewaltsam zu Tode gekommen war.

Kripo Erding ermittelt und vermutet psychische Vorerkrankung beim mutmaßlichen Täter

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen daraufhin unmittelbar übernommen und umfangreiche Vernehmungs- sowie Spurensicherungsarbeiten durchgeführt. Das teilt das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt mit und fügt an: „Nach bisherigem Ermittlungsstand gehen die Ermittler davon aus, dass der möglicherweise psychisch vorerkrankte Senior für den Tod seiner Ehefrau verantwortlich ist.“ Der Mann habe sich noch in der Wohnung widerstandslos festnehmen lassen.

Ehemann (85) soll zunächst in Psychiatrie untergebracht werden - Ermittlungen laufen

Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft München II wurde für den Ehemann laut Polizei ein Unterbringungsbefehl beantragt. Das bedeutet, dass ein Beschuldigter, der womöglich nicht schuldfähig ist, einstweilen in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt festgehalten wird. Der Beschuldigte wurde demnach im Laufe des Mittwochnachmittags auch dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Tathergang und möglichen Motiven dauern laut Nachbericht an.

