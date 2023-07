Hohenlindens Bürgermeister: Apotheke immer noch nicht in Sicht

Von: Friedbert Holz

Bürgermeister Ludwig Maurer (li. Foto re.) lieferte den Rechenschaftsbericht für die Bürger . © J. Dziemballa

Bürgermeister Ludwig Maurer macht auf der Hohenlindener Bürgerversammlung nicht viel Hoffnung: Wann und ob es jemals wieder eine Apotheke in der Gemeinde gibt, steht immer noch in den Sternen.

Hohenlinden – Dass nur rund 40 der mittlerweile 3505 Einwohner zur Bürgerversammlung in die Wendlandhalle kamen, deutete Bürgermeister Ludwig Maurer keinesfalls negativ: „Dann gibt’s für viele offensichtlich keinen Redebedarf.“ Der langjährige Rathauschef hatte aber nicht nur geladen, um sich die Sorgen der Bürgerschaft anzuhören, er hatte auch jede Menge Gemeinde-Fakten dabei. Und er sprach eine Ehrung aus: Für seinen Notenschnitt von 1,2 in der Berufsschule bekam der künftige Kfz-Mechatroniker Michael Heidfeld ein Geschenk überreicht.

Das vielleicht wichtigste Thema, und damit eine schlechte Nachricht, kam erst gegen Ende: die fehlende Apotheke. Zwar laufen hierzu wohl Bemühungen der Gemeindeverwaltung und eines Privatmannes, doch Rathauschef Maurer warnte vor zu viel Optimismus: „Obwohl wir einigen sehr gute Angebote gemacht haben, sieht’s gar nicht gut aus.“

Keine neue Darlehensaufnahme

In seiner Verwaltungs-Statistik erwähnte Maurer die wichtigsten Maßnahmen aus dem Vorjahr: die Umbauten in der Grundschule, den Breitbandausbau und vor allem das Thema der erneuerbaren Energien. „Wir werden auf den Dächern des Rathauses und der Schule bald Photovoltaik-Flächen haben, versorgen bereits einen gewissen Bereich mit Nahwärme und prüfen eine Erweiterung. Und bis 2027 sollten wir festlegen, wo und wieviel Windkraft wir in der Gemeinde haben wollen.“ Zum Thema Wasserversorgung sagte Maurer, dass während der Brunnenreinigung (wir berichteten) die Versorgung gesichert gewesen sei, „trotzdem haben wir einige nicht sehr nette Briefe bekommen“.

2022, so der Bürgermeister, hatte es 30 Geburten, aber auch 29 Sterbefälle gegeben, 19 Paare hatten geheiratet, 58 Personen waren aus der Kirche ausgetreten. Aufgrund gestiegener Kosten und Zinsen wurden nur noch 20 Baugesuche eingereicht (2021: 45). Auch die Kosten im Verwaltungs-Haushalt seien deutlich gestiegen. Hier ragen die Kreisumlage mit gut zwei Millionen Euro ebenso heraus wie rund 284 000 Euro für die Betriebskosten des Kindergartens oder 262 000 Euro für die Schul-Verbandsumlage. Erfreulich hingegen die deutlich gestiegenen Einnahmen bei der Gewerbesteuer: Mit gut drei Millionen Euro flossen rund 500 000 Euro mehr in die Gemeindekasse als in 2022. Im Vermögenshaushalt erwähnte Maurer vor allem die Erschließung der umstrittenen Kies-Zone, die mit rund 176 000 Euro zu Buche schlug. „Dafür kam die Umrüstung unseres Versorgungs-Lkw für die Feuerwehr mit rund 80 000 Euro günstig, denn wir konnten dazu ein bereits vorhandenes Fahrgestell nutzen.“

Erfreulich hohe Mieteinnahmen

Erfreulich: Ein Darlehen musste im vergangenen Jahr nicht aufgenommen werden, der Schuldenstand der Gemeinde beträgt rund 4,28 Millionen Euro. Auf die Frage eines Bürgers, ob diese Summe nicht zu hoch sei, meinte Maurer: „Aus der Tatsache, dass andere weniger Schulden haben, lässt sich nicht ableiten, dass bei ihnen alles in Ordnung ist. Wir aber sind gut aufgestellt.“ Fürs laufende Haushaltsjahr mit einem Gesamtumfang von 16,2 Millionen Euro (2022: 12,9) sieht der Bürgermeister vor allem Mehrausgaben bei Personalkosten und Kreisumlage, freut sich aber auch über rund 425 000 Euro Mieteinnahmen. Die größten Ausgabe-Brocken entfallen nach seiner Rechnung auf die Erweiterung des Sportplatzes, Photovoltaik-Installationen, neue Duschen am Lehrschwimmbecken und die Sanierung des Flachdachs am Leiß-Haus. Was Schwerpunkte für die Jahre 2024 bis 2026 angeht, ist vor allem für die Kleinsten in der Gemeinde viel geplant: etwa der Bau eines Kinderhauses für rund acht Millionen Euro und ein neuer Spielplatz.

Als die Bürger zu Wort kamen, dominierten Fragen zu mehr Verkehrssicherheit im Ort, zu immer noch zu vielen Lkw-Durchfahrten. Auch kamen Klagen über wild parkende Autofahrer und über eine zu schwache Straßenbeleuchtung im Ortsteil Birkach. Dafür haben sich einige Bürger in der Corona-Zeit mit einem Haustier getröstet – seit einem Jahr gibt es in Hohenlinden nun 24 Hunde mehr.